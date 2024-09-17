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大陸 大陸焦點 特派現場

最危險的兒童舞蹈動作！　醫師嘆：7成患童面臨「終身癱瘓」

▲▼下腰癱。（圖／翻攝自微博）

▲有孩子在舞蹈教室，做完下腰後受傷。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸浙江一名9歲的女孩日前在上舞蹈課時，做了「下腰」動作後，出現腰部疼痛、雙下肢失去知覺，無法走路，小便解不出來。父母將她送到醫院後，發現是脊髓損傷，但因錯過治療黃金期，最終脊髓處於休克狀態，女孩從胸部以下，都失去了知覺，高位截癱瘓。

據《極目新聞》報導，浙大醫院的神經外科醫師沈志鵬表示，近兩年內，接診了7位因學舞蹈而引起脊髓問題的患兒，年齡基本上都在八、九歲左右，其中5位患者經過治療，已康復，而另2個孩子非常遺憾，因為病情過重，最終導致高位截癱瘓。

兒科醫師鄭朝光表示，這種意外傷害，醫學上叫做「兒童急性過伸性脊髓損傷」，是指兒童反覆，或持續過伸脊柱後，出現的急性胸腰椎無骨折脫位型脊髓損傷，這種病的發病年齡，主要集中在3至10歲的兒童，其中70%患童為完全性損傷，面臨終身癱瘓。

鄭醫師強調，脊髓損傷除了會導致脊髓神經萎縮，造成癱瘓外，還會出現許多骨科相關併發症，引發脊椎側彎、髖關節發育不良、髖關節半脫位等嚴重後果。

▲▼下腰癱。（圖／翻攝自微博）

▲下腰動作。（圖／翻攝自微博）

沈醫師表示，人的脊髓是一條長約45公分，形似白色細繩的管狀物，位於椎管內，是人體中一種重要的神經組織，負責傳遞大腦發出的指令，和監測感覺訊息，「下腰癱」的本質就是脊髓損傷，一旦脊髓損傷，就有可能導致癱瘓等嚴重後果。

沈醫師指出，「受傷早期是治療的黃金時間，尤其前8個小時，治療療效相對較好。如果經過手術及藥物治療，肌力無明顯改善，後期恢復就比較困難了。」

沈醫師表示，一般來說，年紀越小的孩子神經裡面的含水量會越多，對抗能力也越強，「因此，5歲以下的孩子對下腰這個動作而言，脊髓的耐受力會更強，對彎曲程度的包容度也會更高，而10歲以上的孩子，相對來說身體會相對硬一點，很少會做一些高難度的翻折動作，脊髓損傷的可能性也會相對小一點，每個孩子的肌肉力量、柔軟度都不一樣，家長也要考慮孩子是否適合學習舞蹈。」

沈醫師說道，「因此，相對來說，5至10歲的孩子面臨『下腰癱』的風險會更大，在舞蹈練習中也更容易損傷，造成無骨折脫位，這個年齡層的孩子，下腰的幅度可以做到遠比10歲以上的孩子更大，但脊髓的耐受性，卻又沒有兩三歲孩子那麼強，同時背部也沒有形成，可以保護脊柱的肌肉，一不小心就容易造成脊髓損傷，10歲的孩子需要特別注意『下腰癱』的風險。」

骨科醫師 朱澤章表示，「像今年暑假，我們做了有七、八例手術，就是因為孩子跳舞下腰，咔嚓一聲，癱瘓了，很危險，『青綠腰』可以欣賞，但不要輕易去模仿，還有不管如何，切忌都要做足熱身。」

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