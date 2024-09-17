漢來集團「長公子」爆不倫戀　與女秘書婚外情

▲侯西峰獨子侯淳淯（中）與已婚女秘書K女爆出婚外情。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

9月13日下午5點，一場侵害配偶權的民事訴訟在台北地方法院進行一審宣判，原告要求新台幣165萬元賠償，被告願以80萬元和解，最終台北地院判決，被告應給付原告新台幣30萬元。此案件中的被告侯淳淯今年35歲，正是南台灣商界傳奇人物、國揚漢來集團創辦人侯西峰的獨子。

本刊在數日前便接到爆料，指控侯淳淯利用職務之便，在明知雙方都各自有婚姻的狀況下，與自己在台北的女秘書K女發展婚外情，甚至一起開房間過夜。爆料者指出：「最離譜的是，兩個家庭的成員彼此都認識，還曾經一起出遊。」

侯淳淯結婚多年，育有二子均在讀小學，現在為漢來集團旗下漢齊科技負責人，也兼任漢來飯店事業群副董事長、漢來物業管理顧問公司副董事長，同時還是專做精品代理的上市公司高林實業（2906）的董事會成員，可以看出侯西峰對這個獨子的疼愛。

據CTWANT記者深入了解，侯淳淯負責的漢齊科技，主要是幫集團旗下的各企業做紅利積點服務及大數據蒐集，當初為了這項業務，侯淳淯特別找來大學主修資訊傳播、高中時代就認識的老友K女來上班，之後更升任為秘書，也陪著侯到處應酬談生意，沒想到卻因此擦出不倫火花，更發展成婚外情。

▲侯淳淯與K女在社群軟體對話中，親密到以「我的女人、我的男人」互稱。

▲侯淳淯與K女在高中時代就已認識，卻從老朋友發展成新戀人。

爆料者指出，K女與丈夫L男結婚超過10年。「當初K女被調升秘書職務時，Steven（侯淳淯）還曾透過K女向L男致歉，說K女之後當秘書會常去應酬，照顧兩個小孩和家事請他多擔待。」

侯淳淯與K女的婚外情持續一個月之久，直到2023年10月底（11月初）某天凌晨三點，L男無意間在夜歸妻子的手機上，發現兩人互相祝賀「在一起滿一個月快樂」的訊息，質問妻子後，K女才承認與侯淳淯有「超越朋友」的情愫，這段婚外情正式曝光。

令綠光籠罩的L男不滿的是，事情爆發後他立刻要求雙方不准再聯繫，但事情發生的當天下午侯淳淯卻仍與K女聯繫，要求刪掉許多對話紀錄。之後L男在質問侯淳淯時曾告訴侯：「如果你真的願意照顧她一輩子，我可以成全你們。」「你知道你這樣做傷害了兩個家庭8個人嗎？」但侯淳淯表示他已有家庭，不可能為此離婚。談話中，侯淳淯還勸他「要先冷靜下來」，甚至問：「你想要什麼？」這才讓L男決定走上法律途徑。

本刊記者在宣判後電話詢問國揚集團侯家，一位侯家長輩回應說：「該去面對法律的，就要自己去面對，一切遵從法律判決。」

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