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獨／台大生寒假出國進修「可當畢業學分」　校方：採計無上限

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大修改學則，未來寒假出國進修學分可採計為畢業學分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大推動一學期16周後，寒假時間已超過2個月。不少學生利用寒假出國進修，台大日前修改學則，新增寒假出國進修學分可採計為畢業學分，創大學先例。台大指出，學則修訂案已報教育部通過，學士班學生在寒暑假出國進修，可採計學分上限無規定，研究生以二分之一為限，但都須在開學前完成課程。

過往不少大學生利用暑假出國進修，校方大都會採認為畢業學分。而台大系統在推動一學期16周學制後，每年聖誕節前就放寒假，寒假時間拉長為超過2個月，導致學生利用寒假出國進修增多，台大也在上學期教務會議上通過台大學則修正草案，台大學生在寒假期間出國修課可採計為畢業學分，也創下各大學先例，學則修訂案也報教育部通過。

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台大指出，過往因為暑假時間較長，學生出國進修學分會被採認，但隨著一學期16周學制實施後，寒假時間拉長，加上部分學生會利用寒假出國進修，面對這些學分，過往都以專案方式辦理，為了讓學生都能獲得公平對待，所以修改學則，在寒假或暑假出國進修的學分都採認。

台大進一步說明，學士班學生在寒暑假出國進修，校方並未規定可採計學分上限，但申請採計科目，必須在學生經核准出國或在自行出國前，經就讀學系核准。研究生經核准抵免及採認課程學分數，合計最多以就讀學系規定畢業應修學分數二分之一為限，但專案簽經教務長核准者不在此限。

不過，台大強調，不管是學士班或研究生，出國進修的學分，所有課程都必須在台大開學前完成，不得和台大學期重疊。

教育部也證實，台大在112 學年度第2學期第1次教務會議通過學則文字修正，教育部也予以備查。而根據大學法規定，學分抵免及修讀雙聯學位屬於大學自主權責，由學校依校內教務章則辦理，教育部尊重學校規定。

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