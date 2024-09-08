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砲轟大法官提名人「思之猶有餘恨」！管中閔突道歉：寫得太婉轉

▲▼ 前台大校長管中閔穿花圍裙炸年糕。（圖／翻攝自管中閔臉書）

▲前台大校長管中閔。（圖／翻攝自管中閔臉書）

記者閔文昱／綜合報導

台大前校長管中閔近日在臉書上痛批某位大法官提名人，在他過去遭受連番攻擊時，不僅沒有為他發聲，反而連續數月寫下大量造謠、污衊他的文章，讓他身心受創，甚至曾因此胸口劇痛，幾乎倒下，即使後來事實證明那些指控都屬子虛，這位提名人卻從未向他道歉。而他7日又再突然發文，表示該篇貼文寫得太婉轉，「my bad（我的錯）」。

總統府日前公布新任司法院正副院長以及大法官提名人選，將送立法院審查人事案，名單公布後卻是爭議滿滿，管中閔更在臉書上發文指控，當年看到某位「劉姓教師」的攻擊性新聞後，他瞬間怒火上升，身體非常不舒服，站起來時胸口劇痛，然而此人如今卻被提名為大法官。

管中閔接著透露，這位攻擊者當時連續數月，寫下大量造謠、污衊他的文章，供媒體當作惡意攻擊的資料，即使後來事實證明都是子虛烏有，這位攻擊者卻從未向他道歉，讓他至今仍然「思之猶有餘恨」。

為此，管中閔也在7日中午再度於臉書寫下，該篇貼文重點不在回憶，而是提醒「一位在研究室內不停發臉書文造謠污衊別人的『劉姓教師』被提名為大法官。此人對自己國發所的論文抄襲卻視而不見」，更稱自己在前一天寫得文章太婉轉「my bad」。

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