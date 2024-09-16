中秋前夕三離島實施威力掃蕩！海陸大動員　嚴防走私、偷渡情事

▲中秋節前夕威力掃蕩，海巡守護國境安全。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

中秋節將屆，有不少民眾要烤肉歡慶中秋，市面上農漁畜產品及民生物資需求因此大增，而為了防範不肖份子藉機非法走私以及防範槍、毒、非法入出境等重大犯罪等，並強化金馬海底電纜佈放海域安全防護量能，海洋委員會海巡署金馬澎分署13日至15日晚間實施三離島轄境海域威力掃蕩，以及擴大進出港漁船執檢，運用科技裝備輔勤，以嚇阻走私、偷渡等犯罪及其它違法、違規等情事，展現海巡署執法決心。

海巡署第十三巡防區(澎湖)、第十二巡防區(金門)及第十一巡防區(馬祖)指揮部統合地區岸、海巡隊及查緝隊聯合辦理擴大威力掃蕩規劃，總計動員巡防艇13艇，於金門及馬祖海底電纜佈放海域巡弋，避免船隻滯留作業勾斷電纜影響離島地區網路通訊。

至於岸上勤務則出動汽機車48輛、查緝人力230員以及偵搜犬，並運用高科技偵蒐應勤裝備針對灘岸、突堤、防風林、漁寮、岸際廢棄空屋、涵洞等易犯罪隱蔽處等治安死角巡查，同時加強查緝澎湖地區毒品、槍枝等違禁品中轉以及小三通航線客輪及旅客行李是否有夾帶肉類製品，嚴格把關，防止非洲豬瘟疫情流入，另亦強化金門輸運台灣冷藏貨櫃檢查，防止金門牛結節疹疫情流入台灣本島及其他離島地區。

海巡署金馬澎分署表示，由於海底電纜是國家關鍵基礎設施，也是維繫離島通訊的重要設施，對於航經海纜敏感水域的船隻必須嚴密監控，防止任何破壞海纜安全之行為，這也是海上勤務的重點之一；另加強防範不法分子走私或未經合格檢驗之農漁畜產品入境，也為守護國人健康及市場經濟秩序，海巡單位對易有治安疑慮之岸際搜查、進出港船舶貨物及人身安全檢查等工作項目，必從嚴加強執法密度，呼籲民眾如有發現不法情事，請撥打118海巡服務專線，金馬澎分署將立即應處。