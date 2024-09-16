陸公職補習班超噁宣傳：努力抱別人女兒，不努力女兒被別人抱

▲華圖教育的詭異宣傳標語。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸知名公職補習班「華圖教育」被爆料在課堂上以「努力，你抱著同齡人的女兒」的標語來進行宣傳，被檢舉內容不雅，物化女性。

根據陸媒報導，有網友近日爆料，華圖教育課堂的宣傳標語以「如果你不努力，你的女兒可能被同齡人抱著；你努力，你抱著同齡人的女兒。」為噱頭，內容不雅，價值觀扭曲，涉及物化女性、消費女性。

相關照片很快在網路上瘋傳，並受到大量批評，「不敢想象這是一個公考機構的宣傳標語。」「這樣的個人覺悟真的適合考公麼。」「我們女孩招惹誰了」「考公的目的難道是為了能抱別人女兒麼，這是什麼樣的價值觀。」

不過，也有人認為話雖然難聽，但卻是現實，「社會亂象雖存在，但不能擺在檯面上。」「說了實話，就是不太好聽。」「言語不雅，現實如此。」「實話可以做，但不可以說啊！」

對於這起爭議，華圖教育相關負責人表示，事件已及時反映給主管，廣告在第一時間下線了。

事實上，這並不是華圖教育的宣傳第一次引發爭議，今年8月，重慶市場監管局發出一批川渝地區的虛假違法廣告典型案例，其中，華圖教育四川地區分公司就因宣揚「宇宙的盡頭是編制」「逢考必過」，被罰款20萬元（人民幣）。

華圖教育成立於2001年，是中國大陸知名的公職補習班，共有1000多家學習中心，1萬多名員工，學員超過600萬人，極具規模，是A股市場的上市公司。