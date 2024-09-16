哈利王子40歲生日　英王、威廉夫婦PO照祝福「梅根被喀擦」

▲ 哈利王子過40歲生日，查爾斯三世、威廉王子、凱特王妃罕見送上祝福。（翻攝The Royal Family臉書）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）15日度過40歲生日，父親查爾斯三世（King Charles III）和哥哥威廉王子（Prince William）罕見在官方社群網站送上祝福，被外界解讀有遞出橄欖枝意義。

英王查爾斯三世15日透過英國王室官方社群網站發文，「祝薩塞克斯公爵40歲生日快樂！」並附上一張哈利王子2018年穿灰色西裝，笑臉迎人的照片。隨後，威廉王子與妻子凱特王妃（Kate Middleton）轉發這則貼文，並寫下類似的祝福。

這是英國王室自2021年後，首度公開為哈利王子送上生日祝福。哈利與妻子梅根（Meghan Markle）2020年宣布退出英國王室後，一直與王室處於緊張關係，王室此次發文，看似有破冰之意。不過，有眼尖王室粉絲發現，王室選用這張哈利2018年時的照片，在原圖中，梅根就坐在哈利旁邊，但這回梅根被裁切掉了。而威廉夫婦也並未像之前的發文習慣一樣，在文末署名，引人遐想。

▲ 這張哈利王子2018年在都柏林的照片，原圖中梅根也在旁邊。（翻攝《太陽報》官網）

根據《時人》（People）雜誌報導，哈利王子生日當天，與梅根在洛杉磯出席George Zajfen網球錦標賽，並為兒童慈善活動進行募資。他在生日週末，則與家人、朋友一起度過。

此外，哈利王子一到40歲，就繼承曾祖母伊莉莎白王太后（Queen Mother）約700萬英鎊（約新台幣2.93億元）的遺產，且不用繳稅。據傳威廉王子為此不滿，不是因為他分到的錢比弟弟少，而是他不滿哈利過去在公開言論中，損害王室形象。

▲ 哈利王子（右）生日當天，與梅根（左）出席網球錦標賽，為兒童慈善活動募款。（翻攝_heartmom_IG）

《時人》引述消息來源表示，哈利與父親、兄長之間的緊繃關係依然存在，此前哈利曾試圖透過電話、簡訊與書信聯繫查爾斯三世和威廉，但很少得到回應。王室這回公開祝福，展現一定程度的善意，但是否能真的修補雙方之間裂痕，需要再觀察。

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