中國大媽大鬧羽田機場！互抓頭髮怒吼「妳先打我的」　日警超無奈

▲ 2名中國婦女在羽田機場大打出手。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

近日有中國大媽疑似因排隊糾紛，在日本東京羽田機場發生爭吵，沒想到兩人越吵越兇，最後演變成一發不可收拾的衝突。

網傳的影片可見，兩名大媽在羽田機場排隊進行登機手續時，突然開始吵架，兩人疑似為了排隊、插隊問題起衝突，後來兩人越吵越兇，甚至開始互抓頭髮。機場警察獲報後前來勸架處理，但無奈語言不通，兩位大媽繼續吵架，警察只能默默地在旁邊用日語勸說「不要打」，旁邊也有其他日本旅客幫忙勸說。

目前未知這起事件最後如何解決，但影片已引發中國網友討論，網友們紛紛直呼，「不得不承認，咱國人確實愛插隊」、「讓日本人見識一下中國大媽的戰鬥力！」、「中國國足要有這拚勁，怎麼可能會0比7輸球」。

其實中國人在海外的誇張行為事件不時發生，上月底就有日本女子指控，她在東京迪士尼排隊，欲購買最新上市的限量版達菲熊，沒想到有一群「集團化」人士出賤招，插隊爆買達菲熊。後來女子也發現，這群插隊爆買的人，似乎都是中國人。

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