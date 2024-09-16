她表態挺賀錦麗後　川普發文「我恨泰勒絲」

▲泰勒絲表態挺賀錦麗後，川普發文回應「我恨泰勒絲！」（圖／達志影像／美聯社、泰勒絲IG）

文／中央社



即使出自經常會故意惹人惱怒的美國前總統川普手筆，他今天沒頭沒腦發出「我恨泰勒絲！」（I HATE TAYLOR SWIFT!）這樣的貼文，委實出人意料。

法新社報導，川普在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發出這則貼文，全用大寫字母的內容沒有其他說明或解釋，但是語意明確。

流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在10日總統大選辯論會後不久就宣布支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），在貼文中稱讚賀錦麗是個「沉穩、有天賦的領導人」。

名人背書發揮重大影響的情況罕見，但泰勒絲這位人氣女歌手在社群媒體上坐擁超過1億粉絲，其中1000萬人對她的挺賀貼文點讚。

川普想要藉由攻擊泰勒絲得到什麼好處不得而知，不過他的盤算也可能只是有發文總比沒有好。

就連共和黨人都批評他最近與極右派陰謀論網紅盧默（Laura Loomer）過從甚密。屢次發表涉種族主義歧視言論的盧默經常是川普競選專機的座上賓。

31歲的盧默曾分享推特影片，暗指2001年9月11日的恐攻事件是場內部陰謀，並表示近期大規模槍擊案是民主黨人所為，最近還說泰勒絲和職業美式足球聯盟NFL球星凱爾西（Travis Kelce）交往是「為了影響2024年大選」而「安排的關係」（arranged relationship）。

毫無證據可以支持上述任何說法。

▼泰勒絲（Taylor Swift）。（圖／路透社）