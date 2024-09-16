　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她表態挺賀錦麗後　川普發文「我恨泰勒絲」

▲▼泰勒絲表態挺賀錦麗，川普開酸。（圖／達志影像／美聯社、泰勒絲IG）

▲泰勒絲表態挺賀錦麗後，川普發文回應「我恨泰勒絲！」（圖／達志影像／美聯社、泰勒絲IG）

文／中央社

即使出自經常會故意惹人惱怒的美國前總統川普手筆，他今天沒頭沒腦發出「我恨泰勒絲！」（I HATE TAYLOR SWIFT!）這樣的貼文，委實出人意料。

法新社報導，川普在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發出這則貼文，全用大寫字母的內容沒有其他說明或解釋，但是語意明確。

流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在10日總統大選辯論會後不久就宣布支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），在貼文中稱讚賀錦麗是個「沉穩、有天賦的領導人」。

名人背書發揮重大影響的情況罕見，但泰勒絲這位人氣女歌手在社群媒體上坐擁超過1億粉絲，其中1000萬人對她的挺賀貼文點讚。

川普想要藉由攻擊泰勒絲得到什麼好處不得而知，不過他的盤算也可能只是有發文總比沒有好。

就連共和黨人都批評他最近與極右派陰謀論網紅盧默（Laura Loomer）過從甚密。屢次發表涉種族主義歧視言論的盧默經常是川普競選專機的座上賓。

31歲的盧默曾分享推特影片，暗指2001年9月11日的恐攻事件是場內部陰謀，並表示近期大規模槍擊案是民主黨人所為，最近還說泰勒絲和職業美式足球聯盟NFL球星凱爾西（Travis Kelce）交往是「為了影響2024年大選」而「安排的關係」（arranged relationship）。

毫無證據可以支持上述任何說法。

▼泰勒絲（Taylor Swift）。（圖／路透社）

▲「MTV 音樂錄影帶大獎」泰勒絲（Taylor Swift）、凱蒂佩芮（Katy Perry）。（圖／路透社）

 
ET快訊
蔡瑞雪現身淡水穿超辣！　一轉身「大面積挖空」裸背全露出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她表態挺賀錦麗後　川普發文「我恨泰勒絲」

日本高齡者3625萬人、高齡勞動者914萬人創新高　每4位有1人在工作

哈利王子滿40歲　胞兄威廉發文「生日快樂」　傳兄弟2年沒講話

她網購中國電商「可頌造型燈」爬螞蟻　咬一口傻眼：是真貨！

歐洲遭逢「百年最嚴重暴雨」！羅馬尼亞至少4死　多國急撤居民

義大利副總理被檢調「求刑6年」　2019年拒絕移民靠岸

狗狗活力太好跟不上？網友設計3款「狗糧遊戲」　懶主人狂讚：解脫了

載移民到英國！法船在英吉利海峽「觸礁解體」　至少8死6重傷

連中秋掃墓都禁止！北韓強拆深山墳墓「火葬遺骸」　民眾只能在家拜

川普仍更可能勝選！　英前駐美大使點出「賀錦麗2大失誤」

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

KTV跳「白菜舞」應援超炸　嗨咖開場亂跑連E人都嚇到

廣州就醫掛號費竟要1350！ 陸妻感嘆：台灣健保真的好.mp4

子瑜練舞突停下來！ 「我還沒打招呼＞＜」#星光雲reels

教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

她表態挺賀錦麗後　川普發文「我恨泰勒絲」

日本高齡者3625萬人、高齡勞動者914萬人創新高　每4位有1人在工作

哈利王子滿40歲　胞兄威廉發文「生日快樂」　傳兄弟2年沒講話

她網購中國電商「可頌造型燈」爬螞蟻　咬一口傻眼：是真貨！

歐洲遭逢「百年最嚴重暴雨」！羅馬尼亞至少4死　多國急撤居民

義大利副總理被檢調「求刑6年」　2019年拒絕移民靠岸

狗狗活力太好跟不上？網友設計3款「狗糧遊戲」　懶主人狂讚：解脫了

載移民到英國！法船在英吉利海峽「觸礁解體」　至少8死6重傷

連中秋掃墓都禁止！北韓強拆深山墳墓「火葬遺骸」　民眾只能在家拜

川普仍更可能勝選！　英前駐美大使點出「賀錦麗2大失誤」

她表態挺賀錦麗後　川普發文「我恨泰勒絲」

中秋節10大禁忌！極陰日2種人不宜賞月　女生1方法開運吸桃花

女師被主官下令「每天幫買早餐」！討錢隔天慘被辭退　結局神逆轉

買房建商、地段哪個重要？眾人一面倒　揭抉擇關鍵「20年後都一樣」

女網友亂爆料「蛋黃酥藏蟑螂」？律師揭恐違2法　嚴重下場曝光

「進擊的巨人路跑」北中南將登場　巨人之力豪華物資包公開

索尼黑歷史《星鳴特攻》全造型公開　網悲鳴：醜到無法吐槽

日本高齡者3625萬人、高齡勞動者914萬人創新高　每4位有1人在工作

京華城案最新突破？傳前都發局長黃景茂「鬆口曝實情」換500萬交保

陸男拿筋膜槍按眼睛「慘變白內障」！雙眼視力僅剩0.1

大丹犬見爸回家超興奮變跳跳狗 愛戀衝破天花板...網：養到袋鼠

國際熱門新聞

2020年來首次！　聯準會預料將宣布降息

「可頌造型燈」爬螞蟻　她咬一口傻眼：是真貨！

性侵14歲女兒！逼拍OnlyFans　還找陌生男硬上

不滿戀愛被干涉！少女命男友5hrs內殺死媽媽

威廉祝哈利40歲生日快樂　手足情破裂傳2年沒講話

少女放學被拖進草叢性侵　完事丟運河等死

歐洲迎百年最嚴重暴雨！羅馬尼亞4死

4人爽包2排座位　她飛機選位撇步被罵

日本每4位高齡者　有1人在工作

義大利副總理被檢調「求刑6年」

iPhone 16包裝又少1物品！打破蘋果47年傳統

川普勝算仍高？賀錦麗2大失誤曝光

南韓網咖消失中　7年來3000間停業

狗狗活力太好？懶主人狂推3款狗糧遊戲

更多熱門

相關新聞

不滿戀愛被干涉！少女命男友5hrs內殺死媽媽

不滿戀愛被干涉！少女命男友5hrs內殺死媽媽

美國17歲少女凱特琳（Kaitlyn Coones）與33歲男子瓊斯（Jonathon Jones）交往後，因不喜歡男方媽媽「干涉」2人的關係，而要求男友在5小時內殺死母親。這名少女還在男友「任務失敗」後，親自動手殺人，而被判處終身監禁。

川普勝算仍高？賀錦麗2大失誤曝光

川普勝算仍高？賀錦麗2大失誤曝光

俄亥俄真有人吃貓！警抓人現場曝

俄亥俄真有人吃貓！警抓人現場曝

指控密謀暗殺總統！委國逮3美國人、查獲步槍

指控密謀暗殺總統！委國逮3美國人、查獲步槍

中國女留學生「要追川普小兒子」　自爆已掌握行蹤：等偶遇

中國女留學生「要追川普小兒子」　自爆已掌握行蹤：等偶遇

關鍵字：

川普泰勒絲北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神艾璐懷孕「淚灑球場」

徐少強小30歲愛妻也離世

上班第一天「就被全場喇舌一遍」　酒店妹超崩潰：被抽乾了

前韓國小姐突離世！享年32歲

獨／阿沁「這2首歌」版稅逼近千萬

快訊／14號颱「葡萄桑」生成！雙颱共舞　最新路徑曝

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

徐少強舊愛不捨發聲「一路好走」！　10字吐真實心境惹鼻酸

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

中秋愈來愈少人烤肉！網曝「最大原因」

上廁所「下體突然掉出一坨肉」　醫：5類女性最好發

陳佩琪曝ATM轉帳兒女小抄　不敗教主揭最佳解

蔡瑞雪現身淡水穿超辣！　一轉身「大面積挖空」裸背全露出

大腸癌前病變警訊！　醫盤點6種人有「息肉臉」

中秋節後　「4大星座」事業、財運大爆發

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面