陳智菡批鍾小平騷擾！四叉貓翻她「狂call」紀錄：男生要懂保護自己

▲民眾黨團主任陳智菡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨議員詹江村爆料，黨內議員鍾小平曾騷擾民眾黨桃園市議員參選人曾姸潔，後來民眾黨團主任陳智菡也透露，鍾小平過去曾在3天打了10通電話給她，讓她痛批「幾乎是騷擾」。對此，網紅「四叉貓」劉宇則PO出陳智菡2021年曾「2天打6通電話」給他的截圖，反酸「我是不是也能說曾經被智菡姐騷擾」。

陳智菡近日接受媒體採訪時表示，鍾小平在2024年總統大選期間，曾3天狂打近10通電話給她，聲稱柯文哲希望民眾黨的台北市議員和她去幫忙站台，但她查證後發現，柯文哲並未要求民眾黨內的人幫鍾小平站台，而是鄧家基出於私人情誼挺鍾，柯也表示尊重。因此，陳智菡直指鍾小平「假傳聖旨」，且鍾小平的行為幾乎已經構成騷擾。

▲國民黨台北市議員鍾小平。（圖／記者陳家豪攝）

針對陳智菡批評鍾小平行為「近乎構成騷擾」，四叉貓15日晚間則在臉書PO出對話截圖，只見陳智菡在2021年曾多次致電給他，他雖回應「我就不想回答這個問題咩」，陳智菡卻回「你不想回答，但記者追著我們問啊」，接著又打了2通電話，但均未接通。

對此，四叉貓大酸，假設鍾小平平均一天打3通電話就算騷擾了，那麼陳智菡當時一天打5通，2天共打了6通，「有夫之婦在假日半夜狂打電話給我，我是不是也能說曾經被智菡姐騷擾 QQ」，並稱自己現在越想越不對勁，「男孩子要懂得保護自己」。