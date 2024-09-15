澳登山家「無聲下墜20公尺」身亡　妻目睹他嘴吐鮮血救不了

▲丹尼爾與艾瑪都是經驗豐富的登山家。（圖／翻攝Facebook／Emma Heritage ）



記者吳美依／綜合報導

澳洲登山家丹尼爾（Daniel Heritage）挑戰加拿大卡斯卡德山（Cascade Mountain）時，不慎失足摔下岩壁，從20公尺高度墜落身亡。當時，同行妻子與他僅有幾公尺之遙，卻沒辦法拯救丈夫，只能目睹一切發生。

2022年10月5日，夫妻倆在加拿大班夫國家公園（Banff National Park）攀爬時，太太艾瑪（Emma Heritage）突然感覺連接2人的繩索變鬆，下一秒就目睹丹尼爾以仰姿摔落，並且不斷滾下懸崖，「事情就這麼發生了，他沒有大叫，也沒有發生任何聲音。」

艾瑪看見丹尼爾嘴裡冒出很多血，並且迅速失去意識，趕緊撥打緊急電話，並且一直陪在老公身邊。在一陣急救後，醫護表示要把她先送下山，「我想那可能是我最心碎的時刻，因為我不得不離開他。」

接下來幾天，艾瑪身為唯一目擊者，被迫反覆回憶並講述這段創傷過程，以利調查人員還原事發過程、排除他殺可能性。此外，由於旅遊保險未涵蓋意外死亡，她還必須靠著募資活動籌錢，才能把丈夫的遺體帶回家。

2年後的現在，艾瑪終於接受媒體採訪，重新講述這段回憶。她曾經重新爬上那一片岩壁，試圖了解丹尼爾為什麼會失足，卻依然無法確定原因，「也許有一顆鬆動的岩石，也許他就只是滑倒了。我以為會非常激動、淚流滿面，但卻是感到沮喪。我永遠也不會知道……我想我只能接受這個事實，並且繼續想念他。」