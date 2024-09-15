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快訊／熱帶低壓生成！最新路徑曝　估明增強為颱風「葡萄桑」

▲▼又有熱帶性低氣壓形成（圖／翻攝日本氣象廳）

▲又有熱帶性低氣壓形成，有機會發展為颱風「葡萄桑」。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者蔡亞樺／台北報導

根據日本氣象廳資料，位於菲律賓東南方外海的低氣壓，在今晚增強為熱帶性低氣壓，預估有機會在24小時內形成颱風，若生成將是今年第14號颱風「葡萄桑（Pulasan，馬來西亞提供，水果名）」，中央氣象署預估，明天清晨至上午增強為颱風，未來路徑往琉球群島方向前進，有可能為台灣北部、東半部帶來間歇性雨勢。

氣象署觀測資料顯示，熱帶性低氣壓TD16今下午2時的中心位置在北緯 12.8 度，東經 143.4 度，以每小時16公里速度，向東北東進行。中心氣壓1004百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒 20 公尺。

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氣象署預報員張裕堯說，未來一周南海至菲律賓東方海面屬於大低壓帶不穩定環境，目前觀測到2個低氣壓，不排除增強為熱帶性低氣壓或颱風，離菲律賓較遠的低壓有發展機會，後續路徑可能朝西北西方向接近沖繩，留意後續發展動態。

張裕堯表示，目前模式預報，熱帶性低氣壓TD16的移動路徑與貝碧佳颱風類似，以西北方向往琉球群島進入東海的移動方向，若是這樣路徑，將為北部、東半部帶來間歇性雨勢，北部沿海有長浪出現，但路徑仍有不確定性，有待後續觀察。

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