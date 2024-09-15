警要拚5星好評挨轟！又爆令警專生「跳舞逗議員」　分局急回應





▲台南警一分局爆出警方處理事故，求民眾5星好評。（圖／台南市政府警察局第一分局臉書）

文／CTWANT

百萬網紅Cheap昨（14）日爆出，他收到基層員警告知，台南市政府警一分局的警方在處理完事故後，會讓民眾填寫Google表單，對於服務滿意度調查做評分，只要排在前3名就能拿到1000元獎勵金及嘉獎一次。對此，Cheap怒批警察不是服務業，「這種評分系統只會養出更多刁民，造成警察執法壓力，做事綁手綁腳，讓社會更加混亂。」

Cheap公開基層警員分享的訊息，內容提到「為了鼓勵本分隊警員勇於任事及提升自我服務態度，使民眾支持警察專業表現，設立『服務滿意度調查機制』，採每月評比的制度，取最優前三名將會獲得1000元獎勵金及嘉獎一次。」而另一張照片Google表單則寫著「台南市政府警察局第一分局交通分隊事故處理品質」。

▲台南市警一分局出現讓民眾評分警方處理事故的態度。（圖／Cheap臉書）

對此，Cheap諷刺表示「哇勒，我以為是去餐廳吃飯，店員跟我說，記得上Google評論給我們五星好評喔，以後也會看到警察說，請幫我掃QR cord，給我五分喔！」他認為警察不是服務業，需要做的是專業與公正，而不是討好取悅民眾，「讓警察回歸專業性和執法本質才對吧。」

此外，該分局前幾年也有脫軌行徑，2022年該分局趁著警專生來實習，要兩名警專生套上老虎面具，表演「兩隻老虎」唱歌跳舞逗樂議員，還公開發布新聞給媒體。這次又傳出10月份，該分局將舉辦警友餐會，警友是捐助資金給警分局的團體，每年固定舉辦餐會，會請人上台表演唱歌。

不過，這次該分局又一改以往作為，不要唱歌、跳舞，要分局各組室上台表演。對於上次的兩隻老虎，這次又要表演捧警友，警方回應將會改進。

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