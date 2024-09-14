會員臥推遭槓鈴壓頸 ！館長喊冤「親示範護槓教學」　56秒無言片曝

▲護槓架很重要。（圖／翻攝自館長FB）

記者施怡妏／綜合報導

臉書近日瘋傳一支影片，有男子在成吉思汗健身房練習仰臥推舉時，被槓鈴壓住頸部並一度出現抽搐情況。對此，館長13日晚間表示，他們的教練在事發30秒左右就發現，衝上去救援並協助送醫，當事人送醫後也沒有大礙，稍早他也在臉書PO出一段影片，親自示範「護槓正確使用方式」，表情超無奈。

館長在臉書貼出一段影片，文中僅寫下一字「欸...」親自示範護槓使用方式，過程中館長雙手放掉槓鈴，槓鈴直接掉在架上，完全沒有壓到身體或是頸部，館長甚至重複此動作5次，56秒的影片一句話都沒有說，只是一臉無奈地看著鏡頭。

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影片曝光，網友留言表示，「自己的安全防護都不在意，妄想別人來救？出了事不怪自己怪誰」、「架手機拍攝不會架護槓架，超級可悲」、「護槓是基本常識」、「個人覺得就算沒用護桿，第一時間失手吶喊求助很難嗎」、「無言的抗議真是無奈」。

▲館長超無奈。（圖／翻攝自館長FB）



針對此事件，館長昨日也開直播喊冤，場館的教練大約在事件發生後的30秒左右就發現了，並在1分鐘左右協助受傷的客人送醫，現場絕對不是沒有人員在看顧，也點出客人在使用時並未使用護槓架，「你在練任何東西都一樣，要注意正確姿勢與安全使用，不想找教練，就請架好護槓架」。

館長表示，他並非指責任何人，也不怕大家閒言碎語，因為有在練習臥推的人真的太多了，明白的人都知道他在講什麼，今天這個問題絕對不是健身房的問題，也相信平常有在鍛鍊的人，包含當事人都不會責怪他，「大家都使用過，大家都臥推過，這個東西在專業人的眼光裡，我很有自信他們絕對不會怪我」。