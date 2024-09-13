中秋烤肉開趴囉！烤肉架還是烤肉爐？選擇訣竅大公開

▲中秋節快到了！快約朋友一起舉辦烤肉趴。（圖／記者楊智雯攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

中秋節即將到來！從這週末開始就有不少人相約烤肉趴，不管是露營烤肉、陽台烤肉、騎樓烤肉都很好玩，不少人一年就烤這一次，到底要怎麼選擇烤肉用具呢？有網友在PPT問「第一次露營要找適合露營的烤肉架」，從網友回應來看，相較一次性烤爐用完即丟不環保，可折疊又輕巧的款式都很受歡迎！

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▲露營可折疊又輕巧的烤肉架款式最受歡迎。

針對網友們的疑問，特力屋建議以人數決定烤爐的大小，例如2~4人使用小型烤爐即可，6~10人以上則建議使用大型烤爐，並選擇具蓋子設計，以悶煮方式加速燒烤時間，以滿足同時多人食用需求。

▲擔心對火侯掌握不準確，可選擇用烤盤取代烤肉架來烤肉。

而且烤肉其實需要技巧，平時沒有烤肉對炭火火侯不易掌握，常見食材燒焦或不易煮熟，特力屋建議可選擇烤盤或炭火盤具升降功能的烤爐，自由控制食材與炭火之間的距離，部分款式更附溫度計以利掌握火力。

吃飽喝足後，面對使用後的烤爐與地面的清潔才是最耗費體力的事，建議爐身以清水沖淨晾乾保存即可，沾滿烤焦物的烤網則用清潔劑浸泡20分鐘，再把烤網泡在小蘇打水裡，並加進大量白醋，就可已把燒焦物軟化，刷一刷就乾淨，再用清水沖淨晾乾保存。

地面殘留的炭灰髒汙，透過電動清洗工具可快速輕鬆清潔，像是手持式清洗機無須插電，只要在容器內裝水，就能噴出具有壓力的水柱，在戶外烤肉時就能輕鬆清洗難纏髒汙。