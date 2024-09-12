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中秋疏運　台灣高鐵籲請自由座旅客多利用T-EX購票

▲中秋疏運，高鐵籲請自由座旅客多利用T-EX購票

▲中秋疏運，高鐵籲請自由座旅客多利用T-EX購票。（圖／高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣高鐵中秋假期疏運13日起迄18日展開，高鐵桃園站提醒尚未購票的旅客，請儘早規劃行程並完成訂位；已經購票的旅客請於到站前提早取票，站外取票通路包括「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店，以節省寶貴時間，確保行程順暢！

此外，疏運期間各車次均配置2至8節不等的自由座車廂，建議搭乘自由座的旅客可多加利用「T-EX行動購票」App，購買當日自該站出發的自由座車票，不僅可以免去排隊購票時間，更可參加「手機購買自由座，享TGo點數雙倍送」活動，加倍獲得高鐵TGo點數好康，歡迎多加利用。

▲中秋疏運，高鐵籲請自由座旅客多利用T-EX購票

台灣高鐵中秋節疏運期間共加開140班次列車，總計6天提供1,086班次列車的旅運服務。截至今(12)日上午8時止，約有46萬1千張車票完成訂位。熱銷車次集中時段為南下：9/13（五）中午過後及9/14（六）下午4時前；北上為9/15（日）及9/17（二）中午12時以後。

台灣高鐵公司特別提醒收假北返旅客，目前9/15（日）及9/17（二）中午以前各車次對號座仍有空位，高鐵企業網站首頁「疏運期銷售資訊」也會持續更新疏運期間各車次對號座熱銷狀況，歡迎旅客提早規劃行程，避開尖峰時段、輕鬆乘車。

疏運期間各車站均將加派人力，全力協助旅客乘車。旅客也可透過設置在售票大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」，查看最近車次的自由座車廂配置位置、車次時刻、停靠站等。如遇人潮較多時，車站將優先啟動分流機制，敬請自由座旅客配合站務人員引導，依前往不同目的地分流搭乘不同停靠模式列車；各車站必要時也將啟動人潮管制機制，避免月台或候車區過度擁擠，以維護安全。

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