PO文「售車輪餅不知道的祕密」　宜蘭男要賠8萬元

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿坤（化名）去年2月間在臉書社團PO文，內容包含「售車輪餅，不知道的祕密」等文字，要求有意購買者傳送私密訊息，結果被抓包是在販售保育類野生動物穿山甲和長鬃山羊，因而挨告。宜蘭地院法官日前審理此案，並依非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪，判處阿坤有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑條件是要向公庫支付8萬元。

▲阿坤捕獵並意圖販售保育類動物。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿坤明知穿山甲、長鬃山羊是我國中央主管機關行政院農業委員會公告的第二級、第三級保育野生動物，仍在穿山甲、長鬃山羊可能出沒的地點設置傳統獵具進行狩獵，並於去年2月、3月間分別捕獲1隻穿山甲和1隻長鬃山羊。

接著，阿坤在臉書買賣社團PO文，內容包含「售車輪餅，不知道的祕密」、「挖洞的」、「峭壁走一回，要的私密」等文字訊息，意圖販售捕獲的穿山甲和長鬃山羊，結果反被警方循線查獲。

阿坤到案之後，對於自己的犯行均坦承不諱。宜蘭地院法官認為，考量到阿坤已經與檢察官在審判外進行協商並達成合意，最終依非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑條件是要向公庫支付8萬元，全案仍可上訴。