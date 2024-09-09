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新加坡女待拘留室遭施暴怒告！北市警判囚4月　理由曝光

記者黃宥寧／台北報導

新加坡籍徐姓女子因案被北投分局帶回拘留室，期間，因口罩配戴等問題與丁姓警員爆發口角，丁員徒手揮拳毆打徐婦，致其上唇瘀腫受傷，徐提起告訴。法院開庭時，徐婦聲淚俱下說「為什麼台灣警察可以打人？而且監視器還消失」，強調不想要錢，只想要一個誠摯道歉。士林地院審結，依公務員假借職務上機會故意犯傷害罪，處有期徒刑4月。

全案起源於，2021年6月29日晚間，徐婦因配偶住院問題，在振興醫院與醫療人員起爭執，永明派出所獲報後，依違反醫療法現行犯將徐婦逮補帶回。

徐婦被帶回後，認現場員警執法不當，要求前往陽明醫院驗傷，完成驗傷程序後再被帶回拘留室拘留。翌日，警員欲將她從拘留室帶出，以進行視訊偵查，期間徐婦與丁姓警員因垃圾棄置及口罩配戴等問題，發生口角爭執，丁員則徒手揮拳毆打徐婦臉部，導致其受有上唇右側瘀腫併粘膜破損（3X3公分）傷害，徐婦決定提告。

丁員挨告後解釋，當時疫情嚴峻，與徐婦因口罩配戴等問題才爆發口角及肢體爭執，且對方當時有說「警察打人」，還打開寶特瓶蓋，用水潑灑他。

▲▼ 丁右、徐華 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲丁姓員警揮打徐姓婦人挨告。（資料圖／記者黃宥寧攝）

徐婦說，確定是被丁員毆打，當下就打開礦泉水往他潑灑；另2名警員作證說，丁員確實以右拳往徐女鼻子以下，頸部以上，大約靠嘴巴位置毆打1下，徐女當下往後震，隨即拿水往丁方向潑，並對丁說「你叫什麼名字，我一定要告」。

檢方根據雙方證述、驗傷單等，依公務員假借職務上之機會故意犯傷害罪起訴。法院今年7月開庭時，徐婦律師說，調解不成立，當事人無法接受丁員態度，且該案對她傷害很大，還在新加坡持續治療。

徐婦則當庭淚崩以英文向法官說「自己是新加坡寡婦，被台灣警察打，而且監視器還消失」，這3年以來自己處於黑暗中，若輕易接受和解，無法對政府上一堂課。

法官對丁員說「這是公訴無法撤告」，考慮和解或賠償有助量刑，丁員則無奈說「我有承認我打她，也起立道歉4次，真的很有誠意要和解」。

▲▼ 徐華 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲徐婦聲淚俱下控警對她施暴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

庭後，徐婦接受《東森新媒體ETtoday》訪問，她仍止不住悲傷說，「若接受道歉，對方不會認清自己所受的苦難全貌」，道歉對他來說太容易，必須讓整個台灣警察部隊得到一個教訓，當犯錯時，要對一切進行監督。

法官審酌被丁員假借職務之便實施暴力，其行為違反刑法，對社會法治與警察形象造成嚴重損害，考量到丁員未能展現職業的自律與克制，且雙方認知差異過大，無法達成和解，故依公務員假借職務上之機會故意犯傷害罪，判處有期徒刑4個月，不得易科罰金。

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