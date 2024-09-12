可能有雙颱！賈新興曝發展時間點

▲菲律賓東南方外海季風低壓帶不排除有機會發展為雙颱，若生成是分別葡萄桑、蘇力颱風。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，目前資料顯示，貝碧佳颱風在周六及周日影響琉球群島一帶；觀察周六至周日菲律賓東南方外海季風低壓帶，不排除有機會於周日至下周一可能有雙颱發展的機率，若生成分別是葡萄桑、蘇力颱風。

中央氣象署指出，輕颱「貝碧佳」預測未來朝西北方向前進，本周末將接近琉球附近海面，颱風後續對台灣天氣的影響仍要視其強度及路徑變化而定，須持續觀察，欲前往琉球的民眾，請留意最新的天氣預報。

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賈新興今在臉書分析未來10天天氣，明日，午後苗栗以南及東北角有零星短暫陣雨。周六清晨，基隆及東北角有零星短暫雨，苗栗以南沿海有零星短暫雨，午後西半部及宜蘭有零星短暫雷陣雨。

賈新興表示，周日，桃園以北有零星短暫陣雨，午後台中以北及宜花有局部短暫陣雨，嘉義以南山區亦有零星短暫陣雨。下周一，苗栗以北及宜蘭有局部短暫陣雨， 午後竹苗山區及南投以南山區有零星短暫陣雨。

他說，下周二宜花東沿海有局部短暫陣雨，午後苗栗以南及花東有局部短暫陣雨，晚上中秋賞月，北北基宜雲層厚，桃園以南賞月機率高，花東多雲時晴。下周三，午後桃園以北及宜蘭有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫雨。

他表示，下周四，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後苗栗以北及宜花有局部陣雨，而晚上至下周五下午，有受颱風環流影響的機率，西半部及宜蘭有陣雨或雷雨、花東亦有局部短暫陣雨，其中台中以北有局部較大雨勢發生的機率。

賈新興表示，下周六日，台南以南有局部陣雨，午後新竹以北及宜花有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。