　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

地鐵沒人讓座！　廣州「軍裝大媽」狂毆年輕男：明天起男人站著

影片中，女子高聲喊道「從明天開始，所有地鐵站，男人必須給我站著，女人坐著」。（圖／翻攝自微博）

▲ 影片中，女子高聲喊道「從明天開始，所有地鐵站，男人必須給我站著，女人坐著」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸廣州地鐵近日上演火爆一幕，一名身穿美式軍裝的中年女子，因讓座問題與另名乘坐地鐵的年輕男子發生口角，一氣之下竟當眾用左手抓住對方的頭髮，接著用右手不斷地捶打男子頭部，姿勢有力，態度強硬，拳拳到肉，如果不是旁邊身穿藍色上衣的乘客上前阻攔，男乘客恐怕會因此受傷。

綜合陸媒報導，廣州警方表示，此事發生在今年3月15日晚間9時30分許，50歲的王姓婦人在廣州地鐵4號線大學城北至新造站列車車廂內，與31歲的李姓男子因座位問題發生爭執，隨即對李男進行辱罵毆打。民警趕到現場後，發現王女處於醉酒狀態，依法將其帶回公安機關接受調查。

影片中，大媽高聲喊道「從明天開始，所有地鐵站，男人必須給我站著，女人坐著」、「中國男人為什麽不給女孩子讓位置？在國外所有女孩子都有位置」等語，霸道態度引發熱議。事發後，有網友挖出這位囂張跋扈的大媽背景，發現對方果然不簡單，竟是一位身價千萬、經營多家企業、經常出入高端場所應酬的大企業家。

不少人認為，王女平時習慣在員工面前頤指氣使，也一直被手下人關照得滴水不漏，結果坐地鐵時竟沒人主動讓座，這讓她高傲的小宇宙爆發了，心裡不平衡，覺得自己沒有受到應該有的尊敬，藉著酒勁全發洩了出來。不過，王女也須為脫序行為付出代價，遭警方依法處以行政拘留10日，並處罰款人民幣500元。

延伸閱讀
結婚30年AA制！尪帶公婆出遊全包了　她「吃一口冰淇淋」竟被討錢超心寒
孫耀威妹妹爆當小三、包養男星！本人認了外遇：已向尪坦承　列9點反擊
他月薪7萬要存36萬聘金！岳母暖舉曝光　網友笑：因為你是績優股

ET快訊
快訊／YTR阿卡貝拉宣布結婚！
政府又發錢了「最高2萬」　符合3條件都能領
明起雨變多「下最大時間曝」　中秋逢年度大潮西部防淹水
馬斯克喊「要讓泰勒絲懷孕」　慘遭撻伐
電風扇被陳傑憲打爆！低領女球迷「嚇到挺胸」爆紅　IG曝光
快訊／中捷站務員突昏倒！意識不清搶救中
NewJeans Hanni遭霸凌！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

地鐵沒人讓座！　廣州「軍裝大媽」狂毆年輕男：明天起男人站著

騎車被撞只收90元私了！騎士就醫才知「顱內出血」

「廈門踩線團」9／18赴金門？　陸委會：儘速完成專案審查

中國持續加強證券業監管　主要券商被約談要求自查

用華為體驗機搶到周杰倫南京站門票　陸網友：專賣店訊號賊強　

陸8月汽車產銷下滑　專家：政策效果尚未顯現

「台灣電商人」浙江過中秋　體驗台州刺繡非遺技藝尋商機

美國會通過香港經濟貿易辦事處認證法　中國外交部警告將反制

進軍太陽能？寧德時代傳正尋求收購「一道新能源」

沒給尪遊戲儲值！陸女新婚2個月「遭家暴失明」淚：以為是模範男友

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

未完成的約定！KID曝和小鬼最後對話　重返舊地：那天真的好開心

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

爸媽在忙！4歲哥「1打2」　左右開弓安撫大哭雙胞胎

盧貝松新作《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂街頭狂飆..李沛旭成「韓哥」手下

地鐵沒人讓座！　廣州「軍裝大媽」狂毆年輕男：明天起男人站著

騎車被撞只收90元私了！騎士就醫才知「顱內出血」

「廈門踩線團」9／18赴金門？　陸委會：儘速完成專案審查

中國持續加強證券業監管　主要券商被約談要求自查

用華為體驗機搶到周杰倫南京站門票　陸網友：專賣店訊號賊強　

陸8月汽車產銷下滑　專家：政策效果尚未顯現

「台灣電商人」浙江過中秋　體驗台州刺繡非遺技藝尋商機

美國會通過香港經濟貿易辦事處認證法　中國外交部警告將反制

進軍太陽能？寧德時代傳正尋求收購「一道新能源」

沒給尪遊戲儲值！陸女新婚2個月「遭家暴失明」淚：以為是模範男友

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！　直播送錢前夕突遭封號

快訊／美股三大指數走低「道瓊一度跌700點」　台積電ADR漲0.6%

忘記台北賽失利！周天成香港開胡　直落2快意進軍16強

獲外媒評全球最酷40街區　南西商圈該何去何從？

NewJeans直播是閔熙珍指使？Hyein否認反擊：這關乎我們5個人生

超商店員罵「X的勒死胖子」被顧客提告！法官判無罪理由曝光

第一眼看到小狗還是蝴蝶？秒測你在另一半心裡有多重要

學者專家對談台灣入聯　立委陳冠廷：應盡力使理念相近國家利害關係一致

畫出海軍的「錨鍊精神」　海光美展即日起在科工館登場

新光金換股價抬高　獨董許永明3大意見爆「審閱時間僅40分鐘」

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

大陸熱門新聞

正妹主播疑不倫小楊哥遭設局！家屬發聲了

全紅嬋戴「勞力士」挨批…網挖真相打臉酸民

楊智淵被重判9年！陸將安排家屬探視　

遭籃球砸頭...對方無歉意！妹子「假裝暈倒」全慌了

華為史上最貴手機！陸網：長得像奏摺

火鍋愛店「每吃必拉」！店員不忍提醒1句笑翻網友

對手烏龍球先送分！中國男足11人踢10人又輸

圓明園罵日本客　陸愛國網紅竟是性侵犯

「懲獨專線」台商憂心亂舉報　國台辦回應

沒給尪遊戲儲值！陸女新婚2個月遭家暴失明

陸上億網紅小楊哥爆劈腿！正宮怒送小三坐牢

林依晨「我是成都人」惹議　國台辦：反中則反智

陸客10月赴金門旅遊最後關鍵？　國台辦回應

陸上市公司招人養豬　HR：1個月18萬不在話下

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

快訊／才遭控盜刷信用卡！　罔腰涉毒遭逮捕留一晚

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

「佔有慾最強」星座Top 3

罔腰染麻被捕！　鳳梨狂歡喊「普天同慶」

即／應曉薇被提訊出庭！雙手上銬素顏樣貌曝

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔！PTT炸鍋

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆少互動

更多

最夯影音

更多

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面