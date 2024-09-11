地鐵沒人讓座！　廣州「軍裝大媽」狂毆年輕男：明天起男人站著

▲ 影片中，女子高聲喊道「從明天開始，所有地鐵站，男人必須給我站著，女人坐著」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸廣州地鐵近日上演火爆一幕，一名身穿美式軍裝的中年女子，因讓座問題與另名乘坐地鐵的年輕男子發生口角，一氣之下竟當眾用左手抓住對方的頭髮，接著用右手不斷地捶打男子頭部，姿勢有力，態度強硬，拳拳到肉，如果不是旁邊身穿藍色上衣的乘客上前阻攔，男乘客恐怕會因此受傷。

綜合陸媒報導，廣州警方表示，此事發生在今年3月15日晚間9時30分許，50歲的王姓婦人在廣州地鐵4號線大學城北至新造站列車車廂內，與31歲的李姓男子因座位問題發生爭執，隨即對李男進行辱罵毆打。民警趕到現場後，發現王女處於醉酒狀態，依法將其帶回公安機關接受調查。

影片中，大媽高聲喊道「從明天開始，所有地鐵站，男人必須給我站著，女人坐著」、「中國男人為什麽不給女孩子讓位置？在國外所有女孩子都有位置」等語，霸道態度引發熱議。事發後，有網友挖出這位囂張跋扈的大媽背景，發現對方果然不簡單，竟是一位身價千萬、經營多家企業、經常出入高端場所應酬的大企業家。

不少人認為，王女平時習慣在員工面前頤指氣使，也一直被手下人關照得滴水不漏，結果坐地鐵時竟沒人主動讓座，這讓她高傲的小宇宙爆發了，心裡不平衡，覺得自己沒有受到應該有的尊敬，藉著酒勁全發洩了出來。不過，王女也須為脫序行為付出代價，遭警方依法處以行政拘留10日，並處罰款人民幣500元。

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