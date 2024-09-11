成功高中學生「睡校長室門口」抗議！校方急回應：是誤會

▲成功高中學生睡校長室門口，抗議12時30分後禁買午餐，校方急回應是誤會。（圖／摘自「整個很成功高中」臉書）

記者許敏溶／台北報導

成功高中熱食部在上周公告，中午12時30分後禁買午餐，引發學生不滿。學生在臉書上寫《前出食表》抗議，更有學生直接睡在校長室門口外表達不滿。校方緊急回應，除對上周五（6日）中午未買到餐食學生表達深摯歉意，並指此事是熱食部廠商誤會，強調學校相關規定都沒有改變，請學生們不必擔心。

不少學生中午選擇購買學校熱食部食物，但上周五在成功高中卻傳出，熱食部竟公告，中午12時30分後禁買午餐，引發學生不滿。有的學生發揮創意，在「整個很成功高中」臉書上，仿照諸葛亮的《前出師表》，寫出《前出食表》抗議，內容提及：「臣本布衣，筆耕於成功高中‧‧‧然今聞，中午時分，校內熱食部忽然關閉，學生無處覓食，精神困頓，窘迫異常‧‧‧損及學校名聲。」

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甚至還有成功高中學生，拿著枕頭，直接到校長室地板上睡覺，並發表照片在「整個很成功高中」臉書，引發網友熱議，被稱讚「好帥，成功猴園的午餐革命」。也有網友留言，「加油，不放飯、吾寧睡。」

對此，成功高中表示，這次事件發生原因，是校方與熱食部廠商在溝通上有所誤會所致，在昨天與學生代表及家長會溝通後已經解決，目前學校相關規定，都沒有因為新的行政團隊上任而有所改變，請學生們不必擔心。

▲成功高中學生仿照《前出師表》，寫出《前出食表》，抗議12時30分後禁買午餐，校方急回應是誤會。（圖／摘自「整個很成功高中」臉書）

