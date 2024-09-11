香港駐美經貿辦恐被關閉　陸：膽敢關閉必將反制

▲香港。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國會眾議院表決通過「香港經濟貿易辦事處認證法」，要求取消香港駐美經貿辦的特權豁免，甚至關閉經貿辦。對此，中國大陸外交部駐港公署11日表示，「膽敢關閉香港駐美經貿辦，必將遭到中方堅決反制！」

外交部駐港公署提到，特區政府在海外設立的經貿辦事處是特區駐當地的官方代表，其成功運作有利於擴大香港同相關國家和地區經貿務實合作，「香港駐美三個經貿辦為促進港美互利互惠發揮了積極作用。」

外交部駐港公署指出，美在港有重大經濟利益，過去十年，美對港貿易順差超過2700億美元，是其全球貿易夥伴最高，目前1200餘家美企業在港投資興業。

外交部駐港公署說，美方固守冷戰思維，大搞選舉政治，不惜損害美國和相關企業利益，把經貿問題政治化、工具化，試圖利用所謂「香港經貿辦認證法案」干擾破壞港美正常交流合作，進一步擾亂中美關係正常化進程。

外交部駐港公署提到，香港國安法、香港《維護國家安全條例》制定實施以來，香港繁榮穩定得到更好保障，香港由治及興的基礎愈加牢固。在更高水準的安全保障下，香港作為國際金融、航運、貿易中心的地位不斷鞏固，香港市民各項合法權利和自由得到更好保障，特區營商環境進一步鞏固、優化和提升，法治優勢堅如磐石，「一國兩制」事業沿著正確方向行穩致遠。

外交部駐港公署強調，香港是中國的香港，中方絕對不容許任何外部勢力干預香港事務。如美方一意孤行，繼續推進涉港惡法，膽敢關閉香港駐美經貿辦，必將遭到中方堅決反制，「奉勸美方儘早認清事實，立即停止干預香港事務，停止以港遏華，否則倒行逆施必遭反噬！」