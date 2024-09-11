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多人突收「不明月餅禮盒」！神秘寄件人找到了　溫暖原因曝光

▲▼高雄路竹小天使家園遭冒名寄送月餅。（圖／小天使家園提供）

▲多人收到「不明月餅禮盒」！社福機構急澄清，是有心人士冒用。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中秋節即將到來，近來卻有民眾莫名收到來自社福機構「小天使家園」寄送的精美月餅，但因過去從未與該機構有過交流，一查才發現疑似是不明人士冒名寄送。警方事後找到神秘寄件人34歲陳男，他表示是寄給線上遊戲社團的成員，怕萬一東西若遭退回，便可退到小天使家園當成捐贈物資，卻因成員家人不了解造成誤會。

▲▼多人收到「不明月餅禮盒」！社福機構急警告遭冒用，警要追查了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲多人收到「不明月餅禮盒」！社福機構急澄清，是有心人士冒用。（圖／記者賴文萱翻攝）

小天使家園日前指出，近日有幾位民眾來電表示收到不明月餅禮盒，「該事件應為有心人士冒用本家園地址，本家園並未寄送任何月餅禮盒給民眾。」該機構張主任表示，機構主要業務為安置照顧2-6歲幼兒，並沒有對外販售月餅服務。

湖內分局獲報後，立即派員前往三民區某郵局調閱相關監視器影像比對，發現月餅禮盒是由一名34歲陳姓男子所寄送。經詢問陳男，他稱，他自組一個線上遊戲的社團，成員共23人，因中秋節將至，才以自家中央工廠所生產的月餅禮盒，寄送給社團會員。

▲▼多人突收「不明月餅禮盒」！神秘寄件人找到了，背後原因曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲多人突收「不明月餅禮盒」，神秘寄件人找到了。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳男表示，其中有兩名會員的家屬因不瞭解這前因，而在網路PO文引起誤會。至於為何冒名「小天使家園」寄送？他則表示，是因會長認為若寄出的月餅遭會員退回，即可退回給小天使，做為捐贈之用，他本人先前也有捐贈物品給該中心過。

警方後續查證，月餅禮盒確實是出自合法工廠生產的安全食品，因該案目前無人提出告訴，將於調查後函請橋頭地檢署參辦。

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