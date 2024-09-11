幻象失事飛官彈射落海！背+頸部挫傷　院方：整個過程很幸運

記者許權毅、吳佩蓁／台中報導

空軍上尉飛官謝沛勳10日晚間駕駛編號2047幻象戰機進行夜航訓練，在返場過程中失事墜海，所幸經海空搜救後，順利將人救起送醫救治。童綜合醫院急診部主任魏智偉表示，謝沛勳目前狀況穩定，可以下床走動，背部及頸部有些輕微挫傷，整個過程十分幸運加上國軍訓練精良，才沒有嚴重傷勢，當時他是背部落海，有嗆水情況，後續院方將持續觀察是否有吸入性肺炎的狀況。

▲飛官謝沛勳平安獲救，童綜合醫院急診部主任魏智偉表示他目前狀況穩定 。（圖／記者許權毅攝）



童綜合醫院急診部主任魏智偉表示，當時謝沛勳彈射跳傘後，背部落海後有嗆水的情形，被救上岸後第一時間意識清楚，到院進一步檢查發現背部及手部有輕微挫傷，且落海時有吸入海水，因此發炎指數白血球也稍微高一些，後續將持續觀察是否有吸入性肺炎的狀況，預計會再多留院觀察幾天。

院方表示，事發後謝沛勳妻子也趕到醫院陪伴，目前他身體、精神狀況穩定，已經可以下床上廁所，但因為彈射後重力加速度影響，擔心他頸椎會有狀況，醫師也有提醒他要多注意，謝沛勳也感謝外界關心。

軍方表示，飛官謝沛勳昨晚8時05分由新竹基地起飛實施夜間訓練，8時35分返場過程發現動力失效，人員隨即彈射跳傘。軍方也立刻下令搜救，約於10時22分許尋獲謝員；隨即在22時40分許，由海巡艇完成人員接駁，謝意識清楚，立即送醫救治。