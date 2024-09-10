屏東縣衛生局抽檢月餅等中秋應景食品　74件全數合格

▲衛生局人員抽驗市售應景食品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

中秋節即將到來，為確保民眾安心品嘗應景食品，屏東縣政府衛生局至轄內人氣糕餅店、燒烤名店、大賣場及傳統市場等店家，稽查並抽驗74件應景食品，檢驗結果均與規定相符。

屏東縣政府衛生局表示，這次中秋節抽驗應景食品有魚丸、鹹蛋黃、雞肉、豬肉、牛肉、辣椒醬、月餅、魚類、水果及月餅內餡等，檢驗項目為乙型受體素類21項、重金屬、防腐劑、過氧化氫、硼酸及其鹽類、食品中甜味劑-多重分析13項、食品中蘇丹紅色素(4項)、乙型受體素、動物用藥多重殘留(48項)、孔雀綠、結晶紫及其代謝物(4項)、二硫代胺基甲酸鹽類、農藥多重殘留分析(五)410項、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌等，檢驗結果都符合規定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局長張秀君呼籲，民眾在選購中秋節食品時，應注意店家環境衛生及產品包裝是否有完整及有效日期等。歡聚烤肉食材選擇，建議盡量以天然新鮮的「原型食物」為主，並留意產品之色澤及氣味是否有異常，購買後應儘早食用完畢或適度保存，避免風味、品質劣變及病原菌滋生。此外，燒烤肉類、海鮮，應生熟食分開並充分烤熟後再食用，同時搭配適量蔬果維持飲食均衡，方能過個健康快樂的中秋節。

這次食品抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站，民眾可逕至該網站參閱(https://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)。