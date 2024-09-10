黑色星期五限定！漢堡王「可樂免費喝」快筆記

▲漢堡王祭出限時1天無糖可樂免費喝活動 。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

先筆記！速食品牌「漢堡王」找來百事可樂合作推出「無糖可樂免費喝」優惠，只要憑消費發票即可免費兌換，9月13日限時1天開跑。

漢堡王推出「百事可樂免費喝」活動，9月13日黑色星期五當天只要於門市消費任一餐點，即可憑發票免費喝中杯無糖百事可樂1杯，各門市數量有限、送完為止，提醒活動不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等店。

▲麥當勞全球版APP本周祭出8大優惠券。（示意圖／記者蕭筠攝）

另外，麥當勞全球版APP本周則祭出「8大優惠券」，有「單點蛋捲冰淇淋買1送1」，使用期限至9月11日；早餐限定「單點豬肉滿福堡加蛋送薯餅特價」、「買超值全餐送小薯」、「單點大麥克特價65元」、「單點勁辣香雞翅特價43元」，使用期限至9月15日；而「買超值全餐送4塊麥克雞塊」，使用期限為9月13日起至9月15日。

加碼領99元激省晚餐券，至9月13日前每日晚上5時至9時推「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元。提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。