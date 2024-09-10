這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放　領券資格一次看

▲花蓮縣預計10月中旬發放3000元振興券。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

0403強震、凱米颱風先後重創花蓮，花蓮縣政府編列10億元經費，將發給縣民每人3000元振興券，以刺激消費。不過，近來網傳把重陽敬老禮金發放圖卡截圖進行修改，讓人誤以為花蓮振興券會在11日開始發放，花蓮縣政府昨（9）日澄清，目前預計於10月中旬發放，確切日期時間日後會進行公布，請勿輕信不實謠言。

花蓮縣政府於官網說明，為短期振興0403地震後的縣內經濟，向縣議會提報振興卷追加預算，並於8月初審議通過，目前縣府已成立工作小組，並結合各鄉鎮市公所，預計將於10月中旬發放，相關準備工作正進行中，待準備就緒後，將宣布發放時間與相關使用規則。

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▲花蓮縣振興券確切發放日期將在日後公布。圖為太魯閣國家公園。（示意圖／翻攝自photoAC）

此前，縣長徐榛蔚表示，0403地震後，加上不斷的餘震與颱風，對於花蓮縣整體產業遭受極大的衝擊，對外道路一再中斷，影響遊客來花蓮旅遊意願，因此縣府提出振興券方案。

徐榛蔚接著說到，然而短期內的發放作業相當龐大，將採取投票所方式進行身分認定及發放。

縣府觀光處長張志翔指出，振興券的發放對象為今年4月3日前設籍花蓮的縣民，使用期限至今年底（12月31日）止且逾期無效，店家核銷期限則在明年1月31日。據《中央社》報導，振興券等同現金，1份共9張，面額包括4張500元、5張200元。

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