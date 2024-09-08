兒欠車貸+夫跌倒腦傷　女看護向雇主借3萬5不還被判刑

▲圖為屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

廖姓女看護工先後以子欠車貸款及先生跌倒受傷名義，向屏東陳姓雇主借錢，佯稱由看護費工資扣扺，期間再借500元車資回中部，結果一去不回，被雇主控告詐欺罪，屏東地方法院依詐欺罪判處有期徒刑3個月，易科罰金以1000元折算一日，等於罰9萬元。

判決書指出，廖姓婦人在屏東市擔任陳姓女子母親之看護工；於111年1月間日以通訊軟體LINE傳送其兒子貸款所購買之車子已逾期4期未繳納應償還的貸款，車子已經被貸款公司拖走，為了取回車子，必須要付78300元為由，要向陳姓女子78300元，並願意以將來111年3月擔任陳女母親看護的工資(每日2200元)抵還借款等文字訊息給陳女。陳女信以為真，同意借給廖婦37400元，並於同日以轉帳方式轉入廖婦的郵局帳戶內。

廖婦次日下午，在陳女看護其母時，又傳送其配偶因為跌倒而腦部出血受傷送醫治療，要向陳女請假趕回中部的文字訊息給陳女。

不久，陳女返回住處，廖婦以車資不足為由，又向陳女借款500元，陳女再借給廖婦500元，廖婦即於當日離開屏東返回中部，因而向陳女詐得35700元(按借款前一日的看護工資2200元陳女尚未給付給廖婦，扣掉這一日工資2200元後，詐得之款項為35200元+500元=35700元)。然事後廖婦未回到屏東市擔任陳女母親看護，也未償還所借款項，陳女始知受騙，提出告訴。