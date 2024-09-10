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大陸 大陸焦點 特派現場

座位全被佔滿！他早40分鐘到教室怒了　網笑：氣急敗壞齁

陸大學生發文談佔位文化。（示意圖／Pexels）

▲陸大學生發文談佔位文化。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日大陸一名大學生網友生氣指出，希望佔位的滾出教室，因為他上課前40分鐘到，結果位子全被書本佔滿；有過來人留言表示，「自己先佔到了話，會覺得很開心。但是如果別人佔到了話，會覺得很不公平，人就是這樣的」、「提早40分鐘來想佔位，沒想到別人來得更早，氣急敗壞了」。

教室座位全被書本佔滿。（圖／翻攝微博）

▲教室座位全被書本佔滿。（圖／翻攝微博）

微博主神奇海螺轉貼一則貼文，原PO表示，佔位的能不能滾出教室，他上課前40分鐘到，看到教室是這樣子，空無一人，但全拿書佔位，如果說要幫室友佔一下，他能理解，為什麼一人都沒有也要佔位。

貼文一出，網友紛紛留言「都收起來放講台上」、「提早40分鐘來想佔位，沒想到別人來得更早，氣急敗壞了」、「這可能是前一天晚上佔的位」、「你提前來不也為了佔座？只不過被提早一小時提早一天的人給佔了破防了」。

有人表示，「那你也提前來教室佔位啊，自己來得晚說別人幹嘛」、「這個叫做社會的縮影」、「自己先佔到了話，會覺得很開心。但是如果別人佔到了話，會覺得很不公平，人就是這樣的」。

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