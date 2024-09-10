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衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！專家：恐暴增細菌、逆汙染

▲▼衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！。（圖／123RF）

▲媽媽奶奶流傳下來的「先泡再洗」傳統洗衣法被廣泛使用，但這可能導致衣服越洗越髒。（示意圖／123RF）

消費中心／綜合報導

疫情過後民眾健康意識大幅提升，對周遭環境及衣物上的細菌和衛生更加警覺。然而，許多人卻忽略了「衣物清潔」對健康的重要性。衣物的清潔度不只會影響健康，不正確的洗衣方法甚至可能導致細菌暴增。

許多家庭中，媽媽奶奶流傳下來的「先泡再洗」傳統洗衣法被廣泛使用，但這可能導致衣服越洗越髒。家事達人陳映如指出，台灣氣候溫熱潮濕，衣服浸泡過久可能會大量孳生細菌！其實只要選對產品，像是最近許多專家、網紅都在實測的ARIEL極淨去漬系列洗衣精、洗衣膠囊，就能有效清潔咖啡漬、食物漬及汗漬，讓實測網友直呼，「真的不用泡、不用刷就能洗乾淨」。

▲▼衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！。（圖／資料照）

▲專家實測ARIEL極淨去漬系列，輕鬆就能把污漬洗乾淨。（圖／資料照）

先泡再洗，細菌暴增？傳統洗衣方式超NG！
浸泡越久越髒，孳生細菌導致逆汙染！

家事達人陳映如呼籲，在溫熱潮濕的天氣下，衣服泡得越久可能會讓整盆衣物變得像細菌培養皿，讓細菌和異味增加；甚至使衣物更容易積聚污漬，造成衣物逆汙染，讓污漬滲入纖維，更難清洗。

浸泡加小蘇打，無法去漬反而破壞衣服！

針對網路上熱議的「小蘇打粉浸泡後再洗」方法，陳映如直言，小蘇打可能可以去油、去味道，但洗淨衣服的效果極為有限。而且使用像小蘇打這種鹼性物質洗滌衣物，也很容易導致衣物褪色。這方法不僅無法有效去污，還可能，甚至會導致衣物褪色、彈性變差，最後還可能損壞寶貝衣物。

▲▼衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！。（圖／資料照）

▲陳映如表示，先泡後洗衣造成污漬會滲入纖維更難去除，且容易褪色。（示意圖／123RF）

陳映如建議選擇高效的洗衣產品至關重要，現在洗衣科技很發達，早就可以做到免泡、免刷，一次就能把污漬洗乾淨。陳映如推薦使用簡單方便的ARIEL洗衣膠囊，這款洗衣膠囊或是同品牌的洗衣精，不管是清潔咖啡漬、食物漬及汗漬的表現都非常好，讓現代人洗衣更省時省力，就能把衣服清潔得非常乾淨。使用洗衣膠囊時，記得要先把膠囊放入洗衣槽，再加入衣物，只需一顆就能輕鬆完成洗衣，讓衣物潔淨如新。

▲▼衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！。（圖／資料照）

▲將ARIEL洗衣膠囊放入洗衣槽，再放入衣物，就能輕鬆洗淨。（圖／資料照）

ARIEL極淨去漬系列免泡免刷洗　洗衣省時又省力

選對「洗劑」，洗衣效率大幅提升，輕鬆又省力！日本第一ARIEL的「ARIEL極淨去漬系列」，包含「ARIEL抗菌抗臭洗衣精」和「ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊」具備超強洗淨力，免浸泡、免刷洗即可深層打擊難纏污漬，讓大量洗衣變得毫不費力。輕鬆守護衣物，洗後潔淨如新，省時又省力，再也不用依賴傳統的「先泡後洗」方式。

▲▼衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！。（圖／資料照）

▲▼「ARIEL極淨去漬系列」具超強洗淨力，免浸泡、免刷洗即可深層打擊難纏污漬。（圖／資料照）

▲▼衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！。（圖／資料照）

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