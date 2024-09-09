快訊／國家警報響！大雷雨狂炸4縣市　暴雨警戒區曝

▲部分地區午後出現大雷雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨持續，中央氣象署今（9日）下午3時17分針對4縣市發布大雷雨即時訊息，並針對嘉義縣番路鄉、嘉義縣大埔鄉發布災防告警，暴雨警戒2小時。

氣象署指出，嘉義縣、嘉義市、雲林縣、台南市大雷雨持續時間至下午4時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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氣象署也針對嘉義縣草山溪(葫蘆谷)發布災防告警，持續時間至下午5時17分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲嘉義縣、嘉義市、雲林縣、台南市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署說明，今天低氣壓逐漸接近，迎風面水氣增多，且越晚降雨機率越高；白天各地大至為多雲到晴、高溫悶熱，普遍可以來到32到34度，局部溫度會再更高一些。

氣象署表示，天氣仍不穩定，大台北、東半部地區、恆春半島及澎湖、馬祖偶爾也有零星降雨機率，而午後對流發展旺盛，主要在中南部地區易有局部大雨出現，留意短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，下午出門記得攜帶雨具備用。

大雷雨即時訊息

影響時間：09日白天

＊警戒範圍

雲林縣：古坑鄉、大埤鄉

嘉義市：東區、西區

嘉義縣：太保市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉

台南市：白河區、東山區

山區暴雨

影響時間：09日白天

＊警戒區域：嘉義縣番路鄉、嘉義縣大埔鄉