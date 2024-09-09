稱柯文哲生活淡泊「是會貪汙的人嗎」！陳佩琪：一定幫討回公道

▲陳佩琪（左）在柯美蘭（右）的陪同下登台致詞。

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨昨晚在於立法院旁發起首場公民開講活動，壓軸登場的柯文哲妻子陳佩琪上台致詞，堅信柯文哲不知京華城案，也強調柯從醫、從政的生活淡泊，「是會犯貪汙罪的人嗎？」最後也高喊「我一定會跟著他（柯）奮戰到底」。

柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利，5日遭台北地方法院裁定羈押禁見。民眾黨昨（8日）晚間於立法院旁的濟南路上發起首場「集結！為台灣的司法正義站出來！」活動，聲援活動最後壓軸是陳佩琪及柯文哲胞妹柯美蘭一起登場，在陳佩琪上台前，活動現場播放一段柯文哲的預錄影片，柯聲稱希望司法有基本的公正。

陳佩琪上台時先是感謝現場群眾，隨後哽咽稱這是她經歷過人生最不平靜的一週，她的傷心、難過最後變成憤怒。「我跟先生結婚33年來，第一次沒有辦法得知他晚上睡得好不好，沒有辦法再知道他的近況。」陳也表示，柯像是她的第4個小孩、像是老小孩一樣，自己一向幫忙處理生活的點點滴滴。

陳佩琪表示，柯文哲從醫時騎腳踏車來回中山南路，擔任台北市長時搭公車上班，成為民眾黨主席則走路到中央黨部，衣著方面也總說別再買衣服。她哽咽說道，「我真的不知道，這種淡泊的程度，過去為台北市民做的重大政策，竟然有人講成是圖利別人犯罪，以他對生活的要求，會是這種圖利貪汙的人嗎？」

▲陳佩琪表示，會跟柯文哲一起奮鬥到底。

陳佩琪指出，京華城案是柯文哲指派的「專案經理人」（指時任副市長彭振聲）同意的，也幫柯蓋市長的甲章，「結果變成我的先生被銬手銬、送到土城看守所」，她強調過程中柯「尊重專業經理人」「委員一個都不認識」「這樣犯了什麼罪」，陳佩琪更表示「我一定要幫他討回公道」。

最後，陳佩琪感謝支持者與民眾黨公職，除了再次感謝支持者到場支持，「我有信心，我一定會跟著他（柯文哲）奮戰到底」，並會拿出所有證據，不可以用莫須有罪名將柯文哲入罪，更稱台灣不該回到過去黨國體系的司法辦案手段，隨便抓人取供的司法辦案手段，盼大家給予支持及力量。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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