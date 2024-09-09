男大生吃完燒烤狂拉！1週後四肢無力「換血5次」搶救...病因曝光

▲男大生與朋友吃完烤肉後發燒又腹瀉，一查竟是因吃下不乾淨食物引發罕見「格林巴利症候群」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

中秋佳節將至，約三五好友烤肉是一大樂事，但要小心燒烤雖好吃，也可能隱藏著潛在的健康風險。大陸一名王姓男大生吃完燒烤後拉肚子，結果一周後竟四肢無力，最終確診「格林-巴利症候群（Guillain-Barré syndrome，GBS）」。醫生提醒，當有前驅感染病史後出現四肢疲倦、吞嚥困難、肢體麻木等不適時，應及時就醫，避免耽誤病情。

根據《廣州日報》報導，一名王姓男子與同學享用燒烤後，出現了發燒和腹瀉的症狀，經過治療，腹瀉有所好轉，但一周後開始感到四肢無力，難以行走，於是立即前往廣州醫科大學附設番禺中心醫院就診。醫生透過神經檢查發現，王男的雙下肢難以抬離床面，右下肢肌力僅2級，左下肢肌力僅有1級，雙上肢肌力也只有4級，咳嗽和吞嚥功能明顯減退，病情進展快，隨時可能涉及呼吸肌肉，導致呼吸衰竭甚至呼吸驟停，情況十分兇險。

醫生高度懷疑是「格林-巴利症候群」，為了確診並實施精準治療，急診團隊立即啟動緊急檢查流程，當天完成了頭顱MRI、腰椎穿刺腦脊髓液檢查、週邊神經抗體檢測等相關檢查。

儘管如此，王男的病情仍然進展迅速，當晚便出現了呼吸困難，不得不進行氣管插管。醫生最終根據發病特徵、臨床表現以及相關實驗室檢查結果，聯合腦科中心三區專科會診意見，明確診斷為「格林-巴利症候群」，且迅速制訂了「拉鍊法」治療方案，即血漿置換後注射免疫球蛋白，循環治療5次。

醫生指出，在重症醫學科一區醫護團隊的共同努力下，王男的病情逐漸好轉，雙手力量恢復至正常水平，雙下肢也能逐漸抬離床面；為了幫助他早日康復，預防肌肉萎縮，醫療團隊同時啟動了ICU內的早期床邊復健治療，包括床上單車有氧運動、起坐及坐位平衡訓練、鼓勵式肺量計訓練以及床邊至病房的步行訓練等。

醫生說明，「格林-巴利症候群」是一類免疫介導的急性發炎性週邊神經病變，大部分有前驅感染病史（胃腸道或呼吸道感染），本案例即為進食不潔食物，引起腹瀉，激發免疫反應，當有前驅感染病史後出現四肢疲倦、吞嚥困難、肢體麻木等不適時，應及時就醫，避免耽誤病情。

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