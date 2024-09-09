iPhone15該換16？外媒曝「最大問題改善」：超興奮der！

記者蘇晟彥／綜合報導

iPhone 16發表會在即，不少在去年購買iPhone 15的消費者都在觀望「是否要換機」。對此，外媒9to5mac就指出，iPhone 15儘管被稱作近年來最強的iPhone新機，但因為「過熱問題」時常困擾用戶，無論在拍照、App使用上都會出現困擾，而iPhone 16採取新的電池設計等，可以更有效的散熱，徹底解決「過熱問題」。

▼外媒指出iPhone 16將大幅改散過熱問題，強烈推薦iPhone 15用戶可以換新機。（圖／翻攝自9to5mac）

9to5mac指出，iPhone 15被譽為近年來更新最多的機種，無論是在硬體、鏡頭等都大幅提升，隨之而來的就是「過熱問題」十分嚴重，其中最困擾的就是在拍照、拍影片時，時常會因為需要大量預算造成機體過熱，而這個過熱問題也是一直困擾iPhone 15用戶的主因。

據了解iPhone 16將採用全新電池設計，新的材質外殼將更有效的散熱，防止過熱狀況發生。此外在一份報告文件中也指出，iPhone 16將透過硬體更新，大幅改善過熱問題。因此，9to5mac認為對於大幅改善過熱問題，特別是對於以拍照、影片做為使用習慣的用戶，入手iPhone 16卻又不會因為過熱問題導致重要瞬間消失，這絕對是個讓人最興奮的消息。