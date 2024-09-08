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台北郵局餐廳「雞排便當只要75元」還附湯！網瘋朝聖狂讚：超佛

▲▼ 。（圖／翻攝自店家Google Maps）

▲菜色豐富。（圖／翻攝自店家Google Maps）

記者施怡妏／綜合報導

近年來物價有感上漲，一個便當可能動輒破百元，對外食族來說是不小的負擔，只能勒緊褲帶，不過就有網友分享，台北郵局總部B1的員工餐廳價格超佛，3樣配菜加1份主餐只要80元，還有湯品跟紅茶可以享用，吸引許多郵差及民眾去用餐，但業者提醒，近期餐廳在裝潢，預計10月初才會重新營業。

有網友在IG分享台北郵局的B1員工餐廳，採自助餐模式，可以選擇喜歡的配菜，由店員夾菜，配菜一份15元，主餐雞排30元、雞腿40元，只要80元就可以飽餐一頓，而且菜色很豐富，米飯可以選白米或是紫米，一碗5元，現場有提供湯品、紅茶，經濟又實惠。

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消息曝光，吸引許多網友前去，「很可以欸，怎麼覺得比法院便宜」、「含肉80很划算欸」、「我每天中午報到呀」、「現在還有80元便當，我要瘋了」。另外還有網友推薦，「北院地下室餐廳也是物美價廉」、「信義區的中油員工餐廳也很讚」、「中華電信信義路總部地下室價格跟這差不多，但菜色更豐富」。

但有民眾撲空，在店家的Google Maps留言，「今天詢問警衛，警衛說貴店已經暫停營業一個月了，不知道是不是真的，希望貴店或是哪位朋友能為我解答？」業者回覆，「因為餐廳在重新裝潢，預計九月第三周或者10/2營業，造成不便敬請見諒」。此外，業者也透露，「餐廳從上午10:30陸續提供餐點，可以快12點中午來，那時菜色是最滿的」。

▼餐廳最近在整修。（圖／翻攝自店家Google Maps）

▲▼ 。（圖／翻攝自店家Google Maps）

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