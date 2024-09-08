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台南文旦旋風席捲新加坡！ 黃偉哲期待中秋佳節「柚」見熱潮

▲黃偉哲市長與駐新加坡童振源大使到新加坡大型連鎖超市了解台南文旦上架情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲黃偉哲市長與駐新加坡童振源大使到新加坡大型連鎖超市了解台南文旦上架情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年春夏兩季，台南的鳳梨和芒果分別風靡新加坡引起搶購熱潮，隨著時序近中秋，邁入盛產的台南文旦也即將接棒，進軍同樣具有慶祝中秋佳節傳統的新加坡，當地其中一家規模最大的連鎖超市已開始上架台南文旦，並在10間門市舉辦試吃品嚐活動。

▲黃偉哲市長與駐新加坡童振源大使到新加坡大型連鎖超市了解台南文旦上架情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

7日台南市長黃偉哲與駐新加坡童振源大使共同前往超市了解上架情形，現場以愛心型文旦，還有彩繪新加坡國旗與台南市徽的文旦做佈置，黃市長和童大使連袂親自推薦泰式文旦沙拉給消費者試吃，獲得許多正面回響，今年中秋，勢必在新加坡「柚」見熱潮！

▲黃偉哲市長與駐新加坡童振源大使到新加坡大型連鎖超市了解台南文旦上架情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南是全台最大、也是最知名的文旦產區，台南文旦的特色是果肉飽滿、多汁、果皮又細緻，尤其今年受惠於天氣，香甜美味更勝以往，特別希望推薦給新加坡朋友在中秋時節品嚐，尤其閩南話中的柚子有著「保佑」的諧音，全家團圓一起吃柚子，更是寓意絕佳。

▲黃偉哲市長與駐新加坡童振源大使到新加坡大型連鎖超市了解台南文旦上架情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也很開心台南文旦的好品質，能獲得新加坡規模極大的連鎖超市青睞，連年採購台南產地直送的文旦上架，用最新鮮、最快的方式送到新加坡消費者手上，也期盼新加坡朋友多加選購，不管送禮自用，都絕對是中秋佳節最佳的選擇。

值得一提的是，為了提高台南文旦的能見度，超市特別推出試吃活動，用泰式手法製作成微辣微甜又帶著酸香氣息的文旦沙拉，現場消費者品嚐後，大讚文旦果肉甜美柔嫩又多汁、香氣濃郁、餘韻無窮，現場掀起搶購熱潮。

▲黃偉哲市長與駐新加坡童振源大使到新加坡大型連鎖超市了解台南文旦上架情形。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了協助拉進地方農民和國際市場的距離、創造台南農民收益，台南市政府積極對接海外市場，而華人佔絕對多數的新加坡，正是台南農產海外拓銷的重要據點，此次黃偉哲特別赴新加坡拓銷文旦，就是著眼於新加坡的高消費力以及喜愛優質產品的特色，而在多方努力下，今年台南文旦產季才剛開始，陸續還有很多裝載文旦的貨櫃到港，黃偉哲期許今年新加坡的銷量能更加暢旺，讓更多新加坡朋友品嘗台南文旦的絕佳美味。

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