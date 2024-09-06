高雄36歲女酒後墜樓送醫　男友人「這原因」急搭計程車躲屏東

▲▼阮姓女子酒後攀爬李姓男友人租屋處陽台從3樓墜落，李男竟逃離現場，5日在屏東落網。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄三民區一名阮姓女子（36歲）於3日凌晨，酒後攀爬李姓男友人（31歲）租屋處陽台，不慎從3樓墜落至1樓，所幸無大礙，身體多處擦挫傷。沒想到，李男聽到墜樓聲後，不僅沒有查看阮女傷勢，反而馬上搭計程車逃離現場躲到屏東恆春。原來李男背負詐欺及妨害秘密等5條通緝，警方持續緝捕，終於在5日上午於屏東將他逮捕歸案。

事後警方調查，阮女與李男為熟識的朋友，兩人在2日深夜用餐後，約10時許返回李男的租屋處，然後在3日凌晨1點多因為阮女欠款4000元未還而起口角。阮女在吵架後離開李男2樓的房間，因不熟悉環境加上飲酒，本來要下樓離開卻反而走到3樓攀爬陽台，卻不慎墜樓。

三民一警分局接獲民眾報案，指出三民區重慶街7巷內有人路倒，派人前往查看，卻發現阮女倒臥在地，立刻將她送醫救護。經調查發現阮女是從李男租屋處墜樓，而在清查李男的身分時，發現他涉及4件詐欺案和1件妨害秘密案，並在今年2月至5月間被桃園、台中和高雄地檢署發布通緝。

警方透過調閱監視器和車號追查，發現李男在事發後，立即搭計程車逃到屏東縣恆春，5日上午11時許，在屏東縣佳冬鄉的一家超商內將李男逮捕。李男表示，他因為害怕通緝身分被揭穿，所以才選擇逃離現場。警方將李男解送歸案，並依傷害、遺棄等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。