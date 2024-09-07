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社會 社會焦點 保障人權

遇老友「送房子」她被騙走25萬　車手出面取款栽了...竟是通緝犯

記者邱中岳／台北報導

北市警局文山二分局景美派出所，日前接獲1名女子報案，表示她在網路上遇到多年未見的男性友人，且不斷噓寒問暖，男子聲稱可以將房子過戶給女子，但是需要支付210萬的稅金，女子不疑有他先付25萬，但連房屋權狀都沒看到，還被對方要求再度面交，最後求助警方協助逮捕車手，沒想到車手竟有4條通緝，最重刑期判關13年。

警方調查，52歲的李姓女子，在日前於網路社群和1名男性友人重逢，2人透過聊天相談甚歡，最後李女卸下心防，男性友人則是藉機表示，可以將名下的2、3間房子過戶給李女，但是必須要先支付210萬元的現金，李女不疑有他，立刻付了25萬元給出面的車手取款。

▲▼女子被騙25萬報警，警方逮捕車手，查出竟有4條通緝，最高要關13年。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲女子被騙25萬報警，警方逮捕車手，查出竟有4條通緝，最高要關13年。(圖／記者邱中岳翻攝）

李女付款後竟沒有收到房產權狀，所以追問之下，卻得到男性友人翻臉不認帳，要求還錢還遭到恐嚇，李女因此心生畏懼尋求警方協助，警方要李女已加碼為由，再度交付20萬元款項，警方則在面交地點旁伺機埋伏，當場逮捕43歲的王姓車手。

警方將車手依照詐欺罪嫌送辦，但在盤查過程中，發現王姓男子有妨害自由、偽造文書等4條通緝，其中1條詐欺、偽造文書，已經遭判刑13年，警方另外也依照通緝罪嫌，解送相關單位歸案。

▲▼女子被騙25萬報警，警方逮捕車手，查出竟有4條通緝，最高要關13年。(圖／記者邱中岳翻攝）

文山第二分局呼籲，社群網站、通訊軟體、交友軟體充斥著各種利用俊男、美女圖搭訕聊天，以噓寒問暖、甜言蜜語的溫情攻勢卸下被害人心防，再以各種理由要求申辦帳戶、匯款和面交。特別呼籲民眾網路交友應極度謹慎，警方持續推廣識詐工作，秉持強勢執法決心，保障民眾之財產安全。

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