民眾黨立法院外聲援柯文哲　綠委：小草明顯被工具化

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨立法院外聲援柯文哲　郭國文：小草明顯被工具化

▲▼檢調偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲原獲無保請回，檢方提起抗告後，高院撤銷北院原裁定發回北院更裁，北院今(5)日重開羈押庭。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨8日晚間召集支持者於立法院前的濟南路抗議，聲援因京華城案遭羈押禁見的黨主席柯文哲，但民眾黨組織部副主任林昭印日前卻怒嗆小草不願出門，引發討論。民進黨立委郭國文則認為，小草明顯被工具化，並質疑為何民眾黨要選在國會外面開講。

針對8日晚間活動，民眾黨說明，因柯文哲在本次司法案件中，遭受各方的政治攻擊、司法追殺及側翼攻訐，柯文哲遭法院裁定羈押禁見，同樣事證、不同法官，卻形成了截然不同的結果，而北檢不斷配合特定媒體洩露偵辦內容，違反偵查不公開，引導輿論未審先判，將當事人千刀萬剮，這樣的司法追殺，今日柯文哲，明日會是誰？「我們要站出來！號召每一位關心台灣這塊土地的民眾，集結關心台灣司法正義的你們，跟我們一起站出來發聲」。

郭國文表示，民眾黨為了柯文哲，第一站選在國會外面開講，可是國會是藍白合多數，而立法院長是韓國瑜，他要訴求綠色恐怖嗎？那怎不把多數讓給民進黨來當？

郭國文也說，民眾黨的幹部竟說小草動員不出來，藉口這麼多，這很明顯就是把小草工具化，選前把小草叫出來支持，選舉補助款增加後卻濫用，現在選後又要把動員幫柯文哲洗白。

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