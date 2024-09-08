林昭印嗆小草周日不出來　綠委轟：民眾黨像邪教

▲檢調偵辦京華城案，民眾黨主席柯文哲羈押禁見，民眾黨發起抗議。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨質疑司法不公，8日晚間召集支持者於立法院前的濟南路抗議。然而，民眾黨組織部副主任林昭印日前怒嗆小草不願出門，引來關注。民進黨立委林俊憲批評，民眾黨不像政黨，「邪教還差不多！ 」

民眾黨表示，柯文哲在本次司法案件中，遭受各方的政治攻擊、司法追殺及側翼攻訐，柯文哲遭法院裁定羈押禁見，同樣事證、不同法官，卻形成了截然不同的結果，而北檢不斷配合特定媒體洩露偵辦內容，違反偵查不公開，引導輿論未審先判，將當事人千刀萬剮，這樣的司法追殺，今日柯文哲，明日會是誰？「我們要站出來！號召每一位關心台灣這塊土地的民眾，集結關心台灣司法正義的你們，跟我們一起站出來發聲」。

林昭印則在《民眾之聲》提到，禮拜天要召集大家上街頭，民眾黨承受很大的壓力，網路上的留言他都有看，但「真的叫你們上街頭，一下出國、一下要上班，藉口一大堆，那今天叫你上街頭了，禮拜天你會出來嗎？你敢出來嗎？今天叫你出來啊！」

林俊憲批評，他嗆聲的對象可不是柯黑，而是最支持他們的小草，「這像是在對支持者喊話嗎？根本是黑道大哥在撂小弟吧！」

林俊憲也酸，要當民眾黨的支持者，捐款還不夠，不出來上街還會被黨公職痛罵，「政黨？邪教還差不多！」