批馬克宏民主倒退！　法11萬人上街抗議「誓讓新政府下台」

文／中央社記者曾婷瑄巴黎7日專電

今（7日）是法國新總理巴尼耶就任的第2天，全國出現150場示威、共11萬人上街，抗議總統馬克宏「開民主倒車」，拒絕傾聽國會第一勢力的聲音。極左派則保證，將反對新政府到底。

法國國民議會改選的近60天後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）5日宣布，不接受新國會最大勢力左翼聯盟新人民陣線（NFP）推舉的人選，而是徵召勢力微弱的右派共和黨（LR）73歲資深老將巴尼耶（Michel Barnier）出任總理。

▲法國11萬人上街抗議總統馬克宏「開民主倒車」。（圖／路透）



馬克宏的決定引發左翼與其支持者的怒火，大批民眾於7日、也就是帕運閉幕式前夕走上全國街頭，抗議馬克宏的「高壓手段」。

在極左政黨不屈法國（LFI）的支持下，全國共有約150場集會遊行，數個工會、學生聯盟等組織發起動員。

不屈法國表示，全國有30萬人走上街頭，巴黎則有16萬人。據內政部稍晚公布的數字，全國共有11萬人動員，巴黎警察局則宣布巴黎遊行的參與人數為2萬6千人。

下午2點，巴黎示威人潮聚集革命地標巴士底廣場（Place de la Bastille），準時往民族廣場（Place de la Nation）方向出發。

人潮揮舞著不屈法國、巴勒斯坦、彩虹旗等旗幟，以及「民主倒退」、「馬克宏下台」、「尊重選舉」等標語。示威者以學生、年輕族群為主，也有不少退休人士參與。

隊伍中的設計系學生伊茲亞（Hizya）向中央社表示，國會第一大聯盟新人民陣線早已推舉總理人選卡斯特（Lucie Castets），「卻沒獲得尊重，因為第二和第三勢力自行決定了要哪一位總理，糟透了」，她希望左翼聯盟能推動對政府的不信任案。

▲法國民眾在帕運閉幕式前夕走上全國街頭抗議。（圖／路透）



在高等學校任教的60多歲Etsuki告訴中央社，他們來此抗議馬克宏的高壓手段。她認為馬克宏不尊重選舉結果，繼續與右派結盟，硬是讓支持度不高的巴尼耶上位。

「民主遭到破壞，這非常危險，因為人民會更喪失信任，這只會讓極右派得利，我們距離嚴重問題又邁進一步」，Etsuki說。

極左支持者艾比蓋爾（Abigaïl）覺得法國民主正在開倒車。她表示，馬克宏臨時提前解散國會，要求人民投票改選，人民也努力動員參與，「但投票結果卻沒人理會、不受尊重」。

學生凱利歐（Kelyo）也說，「我們投了票，結果卻不被尊重。我們上街要求權利受到尊重，無須多言，現在的狀況很不正常，我不希望法國遭到踐踏，我要捍衛權利」。

不屈法國的多位政治人物到場參與，各家媒體與保全互相推擠，場面一度混亂。不屈法國的領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）也到場致詞。

梅蘭雄批評馬克宏的決定「欺騙人民」，並保證會對政府投下不信任票。他邀請參與者加入一場「長期戰爭與奮鬥」。梅蘭雄發言獲台下群眾歡呼，不少人高喊「馬克宏辭職」與「梅蘭雄總統」。

儘管示威人士不滿總統不接受國會第一勢力的總理人選，不過根據憲法，總統有權選擇總理，只是傳統上會傾聽國民議會多數黨的意見。

對此艾比蓋爾表示，「或許憲法沒有規定，但馬克宏要求人民投票，人民也表達了他們的看法。對民主國家來說，這是無法接受的。他反對民主、反對人民的聲音，想怎樣就怎樣，我們不能接受」。

Etsuki也認為，雖憲法未強制馬克宏選擇新人民陣線的總理人選，「但這是對人民主權的尊重，他應該要給勝選聯盟一個機會」。

▲法國新總理巴尼耶就任的第2天，全國出現150場示威。（圖／路透）



民眾胡塞（Julien Rouselle）形容馬克宏「否定民主」，表示人民正在連署罷免總統。

他強調，最嚴重的問題是「馬克宏和右翼共和黨及極右瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）談判，達成合作。現在法國政治就是我們這些因反對資本主義措施而團結的左翼在對抗他們。對抗他們恐同、反移民、撙節、保守的政策，他們一直在縮減社會福利」。

對於新上任的右派總理巴尼耶，伊茲亞說，「我們有個來自70年代的總理，現在是2024年，這一點也不正常。他恐同、厭女，或說反女性主義，這會讓我們努力的行動大踩煞車，包括推動同婚、墮胎權等，都會被踩煞車。我們想要前進，卻有個來自另一個年代的總理」。

凱利歐是梅蘭雄的支持者，他親切地稱梅蘭雄為「爺爺」。他說，「我不知道巴尼耶是誰，不知道他從哪冒出來的，我不認識他，也不想讓他執政」。

這場以學生為主的巴黎大遊行氣氛堪稱平和，並沒有事前擔憂的擦槍走火，也極少破壞份子，但最後有5人因持有武器而遭逮捕。

巴尼耶7日也啟動上任後的第一場行程，他選擇造訪巴黎一間公立醫院，並與醫療人員會面。