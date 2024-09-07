三寶阿北開賓士撞輕軌！違規左轉車頭慘毀　高捷公司要求償

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄輕軌又被撞了！7日傍晚，一名85歲簡姓男子駕駛自小客車，行駛於大順三路往北方向時，違反交通指示向左行駛，撞上當時行經的輕軌列車，所幸肇事的簡男以及輕軌乘客都未受傷，不過列車一度停駛43分鐘。

▲高雄捷運列車挨撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

事故發在7日下午5點31分，警方獲報，三民區大順二路、鐵道一街發生車禍，員警到場時，發現一部自小客車撞上輕軌列車，導致車頭毀損。

警方調查，當時85歲簡姓男子駕駛賓士轎車，沿大順三路南往北欲左轉鐵道一街，與沿大順三路南往北行駛中輕軌列車發生碰撞，現場無人受傷。

▲三寶阿北違規左轉撞列車。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方初步研判，簡男駕駛自小客車不依標誌指示轉彎，違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款規定，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。

高雄捷運指出，當時輕軌列車遭到汽車擦撞，司機員機警立刻緊急停車，車上旅客均無受傷，司機員停妥列車後安撫車上旅客並回報行車控制中心，司機員清車後引導旅客前往其他車站搭車或轉搭其他交通工具。經警方蒐證後，事故列車於晚間6點10分可移動，全線恢復正常運轉。

高捷公司強調，若經警方確認為汽車違規，將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償。