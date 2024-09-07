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桃園阿北解百萬定存「兒子結婚用」　行員發現1關鍵報警阻詐

▲桃園阿伯遭詐騙到郵局解定存，員警聞訊趕往勸阻。（圖／大園警分局提供）

▲桃園阿伯遭詐騙到郵局解定存，員警聞訊趕往勸阻。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市秦姓男子在通訊軟體上加入股票投資群組，被對方的話術騙得團團轉，深信可以賺大錢，於是前往郵局向行員要解除100萬元定存，謊稱作為兒子結婚基金，實則是要進行股票操作，所幸行員發現秦男的帳戶之前也曾被其他郵局通報攔阻，隨即報警經員警到場勸說順利阻詐。

▲▼警方舉案例勸說聯合行員成功阻詐。（圖／大園警分局提供）

▲▼警方舉案例勸說聯合行員成功阻詐。（圖／大園警分局提供）

▲▼警方舉案例勸說聯合行員成功阻詐。（圖／大園警分局提供）

大園分局大園派出所昨日下午接獲轄內郵局通報，一名秦姓男子欲解除其帳戶的100萬元定存，行員詢問他匯款用途，秦男雖稱是要給兒子的結婚基金及裝潢房屋費用，但他在回答問題時眼神飄忽不定，且行員查詢其帳戶資訊，發現他之前曾在其他郵局被通報攔阻詐騙，行員察覺有異於是通報警方前往關心。

員警獲報到場了解，秦男表示，他在通訊軟體上加入股票投資群組，投資專員經常分享股票獲利的訊息，讓他深信可投資賺大錢，專員便要他投入100萬元以便進行股票操作，還特別提醒他解除定存時要如何與行員應對，才不會被人發現。員警隨即識破這是常見的假投資真詐財手法，以實際的案例向秦男勸說，秦男才驚覺受騙上當，感謝員警及時守住他的積蓄。

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