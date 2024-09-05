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社會 社會焦點 保障人權

醫師也被騙！誤信股市投資匯出140萬　再加碼百萬遭攔阻

記者鄧木卿／台中報導

台中市50歲王姓男子日前要到銀行匯100萬元，金額過大引起行員關心，王男先是辯稱他是透過朋友介紹，有賺到錢才會加碼投資，由於神情緊張，語氣不太堅定，現場員警更加確認遭到詐騙，經持續關心詢問且提出多起類似案例，王男這才恍然大悟，1周後主動到派出所報案。原來王男是大型醫院醫師，之前已匯出140萬元，應該拿不回來了。

▲▼連醫師也被騙！他誤信股市投資險匯1百萬元，但感嘆之前匯的140萬追不回來了。（圖／民眾提供，下同）

▲▼連醫師也被騙！他誤信股市投資險匯1百萬元，但感嘆之前匯的140萬追不回來了。（圖／民眾提供，下同）

台中市警一分局繼中派出所巡佐陳崇保、警員林穎信，8月下旬接獲合作金庫台中分行報案，有民眾疑似遭到詐騙，經到場發現，王男站在櫃台前，神情十分緊張，王男表示，這個投資機會是朋友介紹，他之前有賺到錢，所以這次打算加碼。

員警詢問投資的具體內容，王男卻是三緘其口，不願多說，於是講解詐騙常見手法，並提到該集團一定已經事先指導他如何應對警方及銀行行員的詢問，所使用的投資APP很可能是詐騙集團自設的陷阱，行員也立即在網上搜尋相關關鍵字，並出示1週內已發生多起投資詐騙案例。

▲▼連醫師也被騙！他誤信股市投資險匯1百萬元，但感嘆之前匯的140萬追不回來了。（圖／民眾提供，下同）

王男這才卸下心防，坦承是透過1名網友收到一個自稱是證券公司的網址，並在該平台上投資，得知被騙，急忙請求櫃員退還存摺和印鑑，差點損失100萬元，至於之前分多次所匯出的140萬元，他感嘆，應該追不回來了。

▲▼連醫師也被騙！他誤信股市投資險匯1百萬元，但感嘆之前匯的140萬追不回來了。（圖／民眾提供，下同）

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