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久坐久站腰痠背痛！早上虛掌拍打「委中穴」　舒緩又排毒

▲腰酸背痛的時候可以嘗試用委中穴來做身體調理。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

慈濟醫院中醫部張簡媜鶧醫師表示，腰酸背痛的時候可以嘗試用委中穴來做身體調理。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

現代人工作生活中常常會遇到久坐或久站的情況，長久下來容易出現腰痠背痛的症狀，讓許多民眾困擾不已，一方面想要看醫生尋求醫療協助，又擔心自己小題大作，不看醫生又會渾身不對勁，花蓮慈濟醫院中醫部張簡媜鶧醫師表示，這時候可以嘗試用一個穴位來做身體調理，那就是中醫十總穴之中的委中穴。

從字面上來看，委中穴的委有委頓、委屈的意思，意思是突然擊打此穴，會使人下肢委頓立即跪倒；中則是說委中穴位於膝蓋後方，膝膕窩正中。而在十總穴中對於委中穴的敘述就是「腰背委中求」，顧名思義，代表委中穴就是治療腰酸背痛的特效穴。

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張簡媜鶧醫師表示，以人體經絡運行方面來看，委中穴落在人體足太陽膀胱經上，而足太陽膀胱經會走到人體分布在背部、腰部的穴位，所以，臨床上常常會特別用委中穴來做腰背方面的疼痛治療。

委中穴又名血郄（音同「隙」），意思是血液深集處，人體氣血集匯通過的地方，所以，中醫臨床治療也會應用委中穴治療深層的氣血瘀滯，甚至是放血治療。張簡媜鶧醫師特別強調，放血需要高度醫療專業，請一般民眾千萬不要在家嘗試，避免造成生命健康的危險。

▲腰酸背痛的時候可以嘗試用委中穴來做身體調理。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

張簡媜鶧醫師提醒，拍打委中穴要用「虛掌」的手法，就是四根手指併攏微彎，好像掌心中有個淺淺的碗，力度上只需要輕輕地拍打。

如果想要自己利用委中穴來調養身體，張簡媜鶧醫師分享了在《黃帝內經》裡，記載一篇有關委中穴的養生功法－拍打八虛。所謂的八虛就是指人體八個虛弱的地方，也是五臟邪氣常常藏匿的地方，分別是人體兩側的肘、腋、髀（腹股溝）以及膕（膝膕/委中）等八個部位。《黃帝內經》的「靈樞．邪客篇」記載，人有八虛以候五藏。八虛分別對應著人體五臟的邪氣藏匿處，如果心肺有邪氣的話，常會在手肘內側有瘀阻；肝的邪氣則是對應在兩腋；脾的邪氣會藏在腹股溝；而腎有邪氣則會反應在委中穴位於的膝膕窩。

張簡媜鶧醫師表示，拍打八虛的時候要用「虛掌」的手法，就是四根手指併攏微彎，好像掌心中有個淺淺的碗，力度上只需要輕輕地拍打，有時候拍一拍就會出現類似刮痧的小紅點，之後建議再喝點溫水促進身體血液流通代謝。張簡媜鶧醫師提醒，不是每次都會出現紅點，只要感覺到拍打處微微發熱即可。

拍打八虛的時候，可以從上往下輕輕拍打，張簡媜鶧醫師表示，早上做拍打八虛的效果最好，這樣還可以藉著一天的生活及飲水，排除掉體內的代謝廢物。特別要注意的是，飯前跟飯後一個小時，不適合進行拍打動作。

張簡媜鶧醫師提醒，如果刺激某個穴道對身體有不適反應的話，請到合格的醫療院所，找尋中醫師的幫助。

花蓮慈院中醫部推出的2024年養生穴位衛教影片，規劃將會有十集，會在花蓮慈濟醫院YouTube頻道播出，每期都邀請到專業的中醫師，分享中醫最常用的十個穴道－十總穴，揭開中醫穴道的神秘面紗，也分享免費的居家養生秘訣，陪伴大家健康沒煩惱。

委中穴衛教影片連結https://youtu.be/Os0JzFHieSU 

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