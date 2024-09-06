國小不能在學校吃早餐？　網：早自習都被拿來考試

▲國小不能在學校吃早餐。（示意圖／翻攝自Unsplash）



記者陳香菱／綜合報導

許多人的印象中，小時候都是在學校邊吃早餐邊聊天，卻有人發現「現在的國小都不能在學校吃早餐」，引起網友熱議。有網友指出，這是因為「學校都拿早自習來考試」，也有老師出來解釋，真正原因是擔心會有「食安問題」。

有一名家長在Threads上發文提問，「為什麼現在國小都不能在學校吃早餐？」小時候都是去學校吃早餐，現在卻聽到學校有這種規定，還聽說有些學校連垃圾都要帶回家丟，他對學校的作法感到不解。

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貼文一出，有不少人認為學校沒有義務負責吃早餐，「讓孩子吃完早餐上學本來就是父母的責任啊！」、「早自習又不是早餐時間，導師必需安排教學課程進去，為什麼家長不在家吃早餐？」、「早餐都是放到發霉長蟲，老師沒辦法每天檢查抽屜」。

有人還分享了自己曾遇過的情況，「我印象非常深刻，國小同學的抽屜裡有蛆⋯」、「我國中時隔壁班就有人把吃不完的粥放在書包裡，然後又不來學校，整個書包直接爬滿蒼蠅和蛆」，也有老師跳出來說話，「今天就有個小孩把糖果連同袋子放進櫃子，結果發生螞蟻事件，過了幾小時螞蟻爬滿整個鐵窗。」

對於不能丟垃圾的問題，不少家長也表示不解，「中午老師要求小孩要用衛生紙擦乾淨便當盒的衛生紙不准丟學校垃圾桶」、「連洗手台沖洗一下都不行，然後老師們都可以，這個我真的很無法接受」、「連廚餘都要帶回家丟，這讓我很錯愕」。

有名老師就貼心的整理出四大重點，讓大家了解原因：

1.雙北市都要用「專用垃圾袋」，且班級每星期配額一個，如果星期一丟了食物垃圾，會讓它發臭到星期五。

2.其餘縣市不用專用垃圾袋，可以每天倒班級垃圾，但仍有小孩將食物遺忘在抽屜的狀況。

3.邊吃早餐邊抄聯絡本，打翻後簿本會有濃厚的氣息伴隨著孩子吸引昆蟲的注意。

4.放到第二節下課才吃，天氣炎熱導致食物腐敗，會有食安問題。