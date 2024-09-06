　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國小不能在學校吃早餐？　網：早自習都被拿來考試

▲▼減重能吃澱粉嗎？營養師：更該定時定量吃 。（圖／Unsplash）

▲國小不能在學校吃早餐。（示意圖／翻攝自Unsplash）

記者陳香菱／綜合報導

許多人的印象中，小時候都是在學校邊吃早餐邊聊天，卻有人發現「現在的國小都不能在學校吃早餐」，引起網友熱議。有網友指出，這是因為「學校都拿早自習來考試」，也有老師出來解釋，真正原因是擔心會有「食安問題」。

有一名家長在Threads上發文提問，「為什麼現在國小都不能在學校吃早餐？」小時候都是去學校吃早餐，現在卻聽到學校有這種規定，還聽說有些學校連垃圾都要帶回家丟，他對學校的作法感到不解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，有不少人認為學校沒有義務負責吃早餐，「讓孩子吃完早餐上學本來就是父母的責任啊！」、「早自習又不是早餐時間，導師必需安排教學課程進去，為什麼家長不在家吃早餐？」、「早餐都是放到發霉長蟲，老師沒辦法每天檢查抽屜」。

有人還分享了自己曾遇過的情況，「我印象非常深刻，國小同學的抽屜裡有蛆⋯」、「我國中時隔壁班就有人把吃不完的粥放在書包裡，然後又不來學校，整個書包直接爬滿蒼蠅和蛆」，也有老師跳出來說話，「今天就有個小孩把糖果連同袋子放進櫃子，結果發生螞蟻事件，過了幾小時螞蟻爬滿整個鐵窗。」

對於不能丟垃圾的問題，不少家長也表示不解，「中午老師要求小孩要用衛生紙擦乾淨便當盒的衛生紙不准丟學校垃圾桶」、「連洗手台沖洗一下都不行，然後老師們都可以，這個我真的很無法接受」、「連廚餘都要帶回家丟，這讓我很錯愕」。

有名老師就貼心的整理出四大重點，讓大家了解原因：

1.雙北市都要用「專用垃圾袋」，且班級每星期配額一個，如果星期一丟了食物垃圾，會讓它發臭到星期五。
2.其餘縣市不用專用垃圾袋，可以每天倒班級垃圾，但仍有小孩將食物遺忘在抽屜的狀況。
3.邊吃早餐邊抄聯絡本，打翻後簿本會有濃厚的氣息伴隨著孩子吸引昆蟲的注意。
4.放到第二節下課才吃，天氣炎熱導致食物腐敗，會有食安問題。

ET快訊
不知自己要被離開　KID傻眼：能配合我都配合
海邊遇超漂亮「藍色雨傘節」！　他定睛看：世界最毒之一
快訊／國家警報大響！大雷雨炸3縣市　暴雨警戒區出爐
快訊／「雙緯」長打發威！中華隊1比0領先韓國
抗告再戰檢方？柯文哲3律師北所集結完成　嘴緊閉：完成律見再說
彰化小草也「集結」北上！　必帶品：拯救阿北的心
快訊／11縣市大雨特報！下到入夜
BMW恐怖失控瞬間曝！台大醫院女看護剛下班　慘遭甩尾撞死
快訊／士林恐怖大火！工廠存放大量酒精　全面燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

孩子「穿西裝」參加慶功宴！她到現場一看：台人普遍不重視打扮

航空客運恢復疫情前9成　桃機估今年拚出4500萬人次

快訊／國家警報大響！大雷雨炸3縣市　暴雨警戒區出爐

快訊／11縣市大雨特報！下到入夜

久坐久站腰痠背痛！早上虛掌拍打「委中穴」　舒緩又排毒

國小不能在學校吃早餐？　網：早自習都被拿來考試

正要壞壞「男生超愛問1句」超解　網吵翻：代表不想長久

快訊／12:54花蓮規模2.9地震「深度僅7公里」　最大震度3級

花蓮柚台北搶攤！新光三越展售會湧現人潮　千張加倍券秒殺

傳台大醫院群組「很歡樂」！大票嘆1現象不可思議：這人真的扯

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

馬力歐跳三振舞：未來是啦啦隊的天下　談潛規則「我們長相.身材太遜色」XD

篠崎泫突曬凸肚照「滿滿的寶寶們」！　「趕在30歲完成」網狂問：Toyz當爸了？

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

曾託夢弟弟「我快回家了」　彰化10歲小姊姊遺體送回...阿祖淚崩(更)

孩子「穿西裝」參加慶功宴！她到現場一看：台人普遍不重視打扮

航空客運恢復疫情前9成　桃機估今年拚出4500萬人次

快訊／國家警報大響！大雷雨炸3縣市　暴雨警戒區出爐

快訊／11縣市大雨特報！下到入夜

久坐久站腰痠背痛！早上虛掌拍打「委中穴」　舒緩又排毒

國小不能在學校吃早餐？　網：早自習都被拿來考試

正要壞壞「男生超愛問1句」超解　網吵翻：代表不想長久

快訊／12:54花蓮規模2.9地震「深度僅7公里」　最大震度3級

花蓮柚台北搶攤！新光三越展售會湧現人潮　千張加倍券秒殺

傳台大醫院群組「很歡樂」！大票嘆1現象不可思議：這人真的扯

孩子「穿西裝」參加慶功宴！她到現場一看：台人普遍不重視打扮

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

買臭豆腐等太久！金門工人街上亂揮美工刀　民眾閃避4警圍捕

《瑞鎮家2》高旻示「像牛般賣力工作」　製作人自責：對其他成員抱歉

林采緹「第一次體驗空中瑜伽」穿超貼身！一轉側面⋯超兇上圍全被拍

下半場狂進3球　阿根廷3比0轟垮智利奪勝

財部再邀公股行庫董座開會　新青安依4原則貸放

航空客運恢復疫情前9成　桃機估今年拚出4500萬人次

警攔酒駕男！3正義哥擋車第一視角畫面曝　退休警：別在台中犯案

前首相之子！小泉進次郎宣布參選自民黨總裁　首度挑戰大位

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

生活熱門新聞

打敗鼎泰豐！韓國旅遊書激推「台灣1餐館」

平價小吃一份300　他傻眼：成本有20？

曾共事柯文哲　呂秋遠曝「逐漸不對勁」過程

柯文哲從政10年走到這一步　他嘆「被1群人害了」

「貝碧佳」颱風可能生成　專家：下周一、二有機會

即／準備儲水！高雄9/12停水13.5hrs

9月「超強運3星座」財運大爆發！

柯文哲遭押「黃國昌偷笑照」瘋傳！她還原現場

公司聚餐！主管突喊「妳沒資格坐我旁邊」

11縣市大雨特報！下到入夜

中秋沒補班超爽！「2025第一個節日」也沒連假

傳台大醫院群組很歡樂！大票嘆：這人真的扯

曝柯文哲無保請回後有來電！跳針1句館長傻了

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

更多熱門

相關新聞

新北小6女童校內墜樓亡！教育局：表現優異無異常

新北小6女童校內墜樓亡！教育局：表現優異無異常

開學第二天，新北市三重區某國小昨(2日)上午8時許驚傳墜樓！1名國小6年級女童從校園5樓墜下，當場腦漿溢出，送醫搶救仍不治。教育局回應，該生在校學習正常、表現優異，將會積極配合警方調查，並提供家屬最大協助。

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

2024年國小新學期開學首日南警啟動「護童專案」

2024年國小新學期開學首日南警啟動「護童專案」

國小畢業生疑霸凌同學　新北：轉銜國中輔導

國小畢業生疑霸凌同學　新北：轉銜國中輔導

獨／新北2校招生掛零！柑林國小連2年無新生　福連僅剩8名學生

獨／新北2校招生掛零！柑林國小連2年無新生　福連僅剩8名學生

關鍵字：

國小吃早餐學校規定

讀者迴響

熱門新聞

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點

外送員被榨乾！網美真面曝光：長腿妹

曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！

檢首次聲押柯文哲失敗　律師曝原因

許光漢結訓了　拎包步出成功嶺畫面曝

林依晨「成都人爭議」後首現身

沈慶京全身抽搐送醫　民眾目擊曝：看起來很危險

北韓少女「偷看韓劇」遭上銬處刑

陳佩琪與黃珊珊低調搭車離開住家

即／監理站代辦員水泥車前拆車牌　慘遭輾斃

柯文哲「白袍變囚衣」　郝龍斌1句話引爆京華城案方向

館長直播突接「柯文哲的最後交代」神祕來電

劃一刀大腸會流出？過來人曝真相

看似天真「其實超有心機」星座

柯文哲羈押提抗告？　律師今律見反問：他們可以進來？

更多

最夯影音

更多

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面