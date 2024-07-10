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全球PC市占出爐！華碩銷售成長17%　「擠掉宏碁」殺回前五大品牌

▲AI PC熱潮，持續帶動買氣。圖為微軟Copilot+ PC。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

全球電腦品牌最新單季市占排名出爐！華碩（2357）今年第二季以年成長17%的氣勢，超越宏碁（2353）、重新殺回前五名；另外，蘋果公司（Apple）也因開賣MacBook Air後，比去年同期增加6%的銷售成長，整體AI PC市場將持續帶動買氣。

根據研調機構Canalys釋出今年第二季報告，電腦市場動能強勁，全球桌上型電腦、筆記型電腦總計出貨量達6,280萬台，年增3.4%，其中，筆電出貨量約5,000萬台，年成長4%，占整體電腦市場20%；桌電出貨量約1,280萬台，小幅成長1%。

Canalys統整電腦品牌的銷售量，今年第二季全球最熱銷的品牌是聯想（Lenovo），持續維持全球PC市場領導者的地位，出貨量達1,472萬台，年成長3.5%，市占率23.4%；緊追在後的是惠普（HP）1,368萬台，市占率21.8%；第三名是戴爾（Dell）1,007萬台，市占率16%。

蘋果公司（Apple）第二季開賣M3晶片的MacBook Air後，推升單季同期成長6%，出貨量達到551萬台，市占率8.8%為第四名；華碩（ASUS）因電競PC銷售成績亮眼，單季同期成長17.3%，是成長最明顯的品牌廠，出貨量達453萬台，市占率上升至7.2%，擠掉同樣是台灣品牌的宏碁（Acer），搶攻第五名。

綜觀整體市場，Canalys分析，隨著微軟推出搭載高通處理器的Copilot+ PC，加上蘋果公司也針對Mac、iPad、iPhone推出AI生態系「Apple Intelligence」創新應用，整體AI PC將持續帶動買氣，此外，Windows 10即將淘汰，預計今年下半年至明年上半年間，將迎來明顯的換機潮，推動未來一年PC的銷售成長。

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