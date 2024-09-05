1年奪8命！台3線苗栗路段事故多　10月新增3處固定式測速桿

▲苗栗縣台3線死亡事故偏高，警方10月新增3處固定式測速照相桿。（圖／苗栗縣警察局提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台3線苗栗縣境內彎道多，常吸引不少重機、跑車駕駛飆速，去年初到今年7月累計發生8件死亡事故，立法院交通委員會今年4月間偕同時任交通部長王國材現場履勘，決議增設3處固定式測速照相桿取締超速。苗栗縣警察局今（5日）天宣布，3處測速照相桿將從10月1日起正式加入執法行列，也讓台3線苗栗縣的固定式測速桿增加為22處，速限均為60公里。

有鑑於台3線103K等易超速肇事路段迭生死傷事故，立委邱鎮軍4月間偕同立法院交通委員會、交通部長王國材、公路局長陳文瑞、縣長鍾東錦等人，前往現場勘察，達成短期改善先以優先降低駕駛過彎車速為主，包含雙黃線設置充水式護欄、路肩劃設槽化線、增設測速照相、智慧路標等措施。

警察局今天表示，警察局交通隊統計台3線路段去年至本年7月，發生A1類（死亡事故）計有8件、8人身亡，基於交通委員會跟交通部共識增設固定式測速照相設備，才能強化速度管理，維護台3線用路人通行安全。

警方說，經相關單位會勘並擇定3處設置測速照相，分別位於三灣鄉台3線103.1公里處（測北向）、三灣鄉台3線103.5公里處（測南向）及獅潭鄉台3線121.9公里處（測北向＿，道路速限均為60公里。警方表示，台３線在苗栗縣北起頭份市93K，南迄卓蘭鎮149K，苗栗縣全長56K，現有固定式測速照相桿19處，10月1日起新增3處、總計22處照相桿，平均2.5公里即有一處測速桿取締違規，這還不包括區間測速取締。

警察局表示，竹南鎮永貞路與勝利街口的固定式測速照相桿，經警察局滾動式調整，10月起拍攝違規方向由往南改為往北拍攝，提醒用路人遵守限速規定行駛。警察局長陳世煌表示，在易肇事路段設置測速照相設備，主要是讓駕駛人遵守車速限制，執法的目的不是開罰，而是為了維護用路人的安全，期許大家共同維護交通安全與順暢。