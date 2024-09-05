東南亞疫情升溫　屈公病境外移入10例...創2020年以來新高

▲南投市區登革熱防疫清消情形。（圖／資料照片，南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

登革熱主要由白線斑蚊和埃及斑蚊傳播，其實2種病媒蚊也會傳播症狀近似的「屈公病」；南投縣衛生局指出，今年截至9月3日止，全臺屈公病例計10例，皆為境外移入案例，而國人於暑期出國旅遊人潮不斷，2種病症病例境外移入個案頻傳，近一個月病例數已創2020年以來的同期新高紀錄，感染地又以東南亞國家為主。

依據疾病管制署統計資料，東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，其中印尼、柬埔寨、寮國及越南疫情上升，泰國疫情處上下波動；另美洲地區疫情持續，今年迄今累計報告逾1100萬例，以南美洲巴西近941萬例報告數為多，阿根廷、巴拉圭、秘魯及哥倫比亞等國疫情亦屬嚴峻；此外，泰國及馬來西亞持續有屈公病疫情報告，但整體疫情低於去年同期，印度截至6月30日止報告3066例，以中部馬哈拉施特拉邦及卡納塔克邦較為嚴峻，美洲地區疫情今年迄今報告近38萬例，也以南美洲巴西37萬例占大多數。

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▲目前仍屬登革熱、屈公病流行期。（圖／南投縣衛生局提供）

縣府衛生局指出，目前國內登革熱、屈公病疫情以境外移入病例為主，尤以印尼、泰、印度及馬爾地夫等東南亞和南亞國家為多；登革熱潛伏期為3至14天，國人在國外遭感染後可能回國才發病，回到居住地後若受斑蚊叮咬，此斑蚊即感染登革熱病毒，經8至12天病毒在斑蚊體內增殖後，將具有傳染登革熱病毒的能力，增加本土病例發生風險，民眾若前往蚊媒傳播疾病流行國家時，應留意防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少被叮咬的機會。

民眾回國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等症狀時，應主動告知機場檢疫人員，並儘速就醫及落實防蚊措施，就醫時請主動告知醫師旅遊史，以利診斷，醫療院所倘遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，同時留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置；相關防疫資訊請逕至疾管署全球資訊網（https://ntshb.tw/hc03AUV7A 、https://ntshb.tw/hc03CVjeM)，亦可撥打免付費防疫專線1922或南投縣防疫專線049-2220904洽詢。