日本連鎖燒肉店推「女性半價」活動　網友批歧視

▲日本連鎖燒肉業者推出「女性半價」促銷活動，引發大量「歧視男性」的批評。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

日本各界針對女性提供消費優惠日趨減少，一家連鎖燒肉業者卻因為推出女性半價活動引來熱議，甚至引發「歧視男性」批評，但業者喊冤說，是因為女性在吃到飽點餐量比男性少。

日本朝日電視台及富士新聞網報導，這間連鎖燒肉業者祭出吃到飽套餐女性半價優惠活動，例如一般要價3580日圓（約新台幣790元）的套餐，女性只需半價的1790日圓就能享用，沒想到在日本社群平台引發熱議，有網友甚至批評是「歧視男性」。

這些網友說：「為什麼只限定女性？這是歧視男性，我不想去這家店用餐了」、「為什麼對歧視女性就很嚴格，歧視男性就無所謂？」 但也有網友說，「女性半價不是很好嗎？誰都沒有損失」。有網友說，可以理解有人質疑是「歧視男性」，但如果想成是學生優惠或銀髮族優惠的話，也是可以理解。

日本民眾接受街訪時說，自己是女性消費者，有這種活動當然很開心，雖然只針對女性優惠不算歧視，但或許也可以針對男性提供什麼優惠。 業者受訪時說，完全沒有歧視男性的意思，只是從數據來看，女性在吃到飽點餐量比男性少4盤，所以才會針對女性提供優惠。業者表示，不光是女性，也希望家庭或情侶上門消費。